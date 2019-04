DA REDAÇÃO



A GCHOP (Geodesic Center House of Prayer), uma Casa de Oração interdenominacional, que também atua como base missionária, realizará na dias 7 e 8 de abril, a partir das 21h de domingo, o terceiro evento de 24 horas de adoração e intercessão, que terá como foco a comemoração dos 300 anos da capital de Mato Grosso. A entrada é gratuita e aberta a todas as pessoas.

O encontro também será marcado com um ato simbólico, que ocorrerá dentro da programação do aniversário da cidade, às 8h30 de segunda-feira (08), na Sala de Oração da GCHOP. Esse momento representará a entrega oficial da Casa de Oração GCHOP, como um presente ao município pelo seu aniversário, na ocasião representado pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

O ato também contará com a presença do governador do estado, Mauro Mendes, com pastores de 23 igrejas, e outras autoridades políticas, além da imprensa. A entrega acontecerá durante os turnos de oração, na manhã do dia 8.

A presidente da Casa de Oração, Eliane Morais, explica que a GCHOP existe para concordar com a vontade de Deus sobre Cuiabá, o Brasil e sobre toda a terra, a partir do lugar de oração. E, que na Casa de Oração, há constante intercessão e declaração da Palavra de Deus, sempre orando para que Sua vontade seja feita aqui na terra como é no céu (Mateus 6:10).

“Nossa função aqui é servir o governo, a cidade e a população de Cuiabá. Mas vocês podem perguntar, como? De acordo com a Palavra de Deus, a Bíblia, tudo que pedirmos em oração crendo, receberemos (Mt 21:22). Então, a partir dessa premissa, enquanto Casa de Oração, nós nos posicionamos no lugar de oração, através de súplicas em favor da população da nossa cidade, estado e país, pelas autoridades, pelos governantes e suas famílias, para que sejamos alvo da benção de Deus e um estado modelo para nossa nação”, afirma Eliane.

Ela explica que, de acordo com a Bíblia, no evangelho de Lucas, nos capítulos 11 e 18, Jesus nos ensina a respeito da oração persistente, e o livro de Apocalipse 5 relata que, diante do trono de Deus, existem harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são todas as orações dos santos. “Então, nós acreditamos que, da mesma forma que Deus governa a terra na sala do trono, Ele também escolhe trazer Seu governo até nós, através das nossas orações”, enfatiza, Eliane.

No total, serão 24 horas de oração, tendo a participação de 23 igrejas da capital, em unidade, intercedendo pela cidade e abençoando a população cuiabana.

24 Horas de Adoração e Intercessão

Esse será o terceiro evento de 24 horas de oração e adoração a Deus, realizado pela Casa de Oração. O primeiro, ocorreu em fevereiro, e contou com a presença de mais de 350 pessoas. Já o segundo evento, que ocorreu no mês de março, a GCHOP recebeu mais de 500 pessoas.

De acordo com um dos membros do Conselho de Fundadores, Reinaldo Morais, a intenção é que ocorra um evento por mês, como o Senhor colocou no coração de sua família, à qual deu a visão para a criação da Casa de Oração em Cuiabá.

“A nossa vontade é realizar as 24 horas de oração todo mês. Estamos também ouvindo as igrejas, para definirmos a melhor data, para que não atrapalhe suas programações. A sugestão tem sido a última sexta e sábado do mês”, pontuou ele.





Casa de Oração GCHOP

A Geodesic House Of Prayer, nasceu no dia 11 de junho de 2018 com a visão de orar, adorar e proclamar a Palavra até que a Terra seja cheia do conhecimento de Deus. E existe para unir-se aos cristãos da igreja local em perseverante oração e adoração.