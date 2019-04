DA REDAÇÃO



A 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza ocorrerá entre os dias 10 de abril e 31 de maio de 2019. A data do Dia de Mobilização Nacional será em 4 de maio. O Ministério da Saúde começou a distribuir vacinas no dia 25 de março, de maneira gradual, visando atingir 36 milhões de doses até o início da campanha.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), Alessandra de Moraes, destacou que a meta é vacinar 847.137 pessoas integrantes dos grupos prioritários em Mato Grosso.

A vacinação é realizada nas Unidades de Saúde Básica dos municípios, sendo que os gestores municipais têm autonomia para definir o planejamento de atendimento aos moradores.

“A SES-MT, por meio da Vigilância Epidemiológica e da Gerência de Imunização, recebe, organiza e faz a distribuição dos lotes de vacinas, bem como acompanha a cobertura vacinal nos municípios, de forma a garantir a máxima cobertura”, explicou Alessandra.

Além de contemplar indivíduos com mais de 60 anos de idade, a campanha ofertará vacinas para todos os cidadãos que integram os grupos prioritários – como as crianças com faixa-etária entre 6 meses e com menos de 6 anos, as gestantes, as puérperas (até 45 dias após o parto), os trabalhadores da Saúde, os professores das escolas públicas e privadas, os povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional.

Entre os dias 10 e 19 de abril, será realizada a vacinação contra Influenza em crianças e gestantes. No mesmo período, ocorrerá a atualização da Caderneta de Vacinação conforme a situação vacinal encontrada e as indicações do Calendário Nacional de Vacinação.

De 22 de abril a 31 de maio, será ofertada a vacinação para os grupos prioritários em todo o país e também ocorrerá a atualização da Caderneta de Vacinação.

Mato Grosso

Em 2018, a campanha em Mato Grosso atingiu 94,32% de cobertura, com a aplicação de 628.526 doses e protegendo 666.364 pessoas do grupo prioritário previsto.

De acordo com dados da coordenadoria de Vigilância Epidemiológica da SES-MT, até a 11ª semana epidemiológica de 2019, foram notificados 35 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com três óbitos – sendo que desses casos, um foi confirmado como Influenza A H1N1pdm9 com cura.

Os demais casos estão sendo investigados em laboratório.

Gripe Influenza

A Influenza, também conhecida como H1N1, é uma infecção viral aguda do trato respiratório, com elevada transmissibilidade, podendo ser contraída várias vezes ao longo da vida e surgir de forma mais ou menos grave. Existem vários tipos e subtipos do vírus Influenza, contudo, apenas os vírus A e B causam doença com impacto significativo para a saúde humana.

O vírus pode ser contraído durante todo o ano, mas é mais frequente nas estações do outono e do inverno.