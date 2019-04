DA REDAÇÃO



Um homem sedento por vingança se disfarça de vendedor de vinhos e vai à caça dos assassinos de seu pai. Fora dos planos, se apaixona por uma garota de programa e vai viver esse amor. Essa é a sinopse do livro ‘O vendedor de vinhos’, de Leonel Arruda, que será lançado nesta quinta-feira (4), às 19 horas, no foyer do Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros.

Leonel arruda é cuiabano, economista e bacharel em Direito, policial civil e está publicando o primeiro dos sete livros escritos por ele. A inspiração para a primeira obra vem de casa: “Tenho três filhas, a primeira lê bastante, assim como a mãe”.

‘O vendedor de vinhos’ surgiu do desejo de escrever uma grande história de amor, mas a profissão de policial civil fez com que a obra contasse também de crimes. “A história é uma ficção, não se trata de nenhum caso que já acompanhei, mas claro que meu cotidiano de trabalho me inspirou”, conta Leonel, que cita Manoel de Barros: “Noventa por cento do que eu escrevo é invenção. Só dez por cento é mentira”.

O segundo livro do autor – Aretha – já está pronto e aguardando publicação. “Este sim é apenas um romance romântico [sem crimes]”, ri.

“Leonel nos procurou buscando apoio e dispomos do foyer do Teatro Zulmira. Afinal, é fundamental incentivar a produção literária regional. Que mais e mais escritores lancem livros!”, acolhe a diretora do Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, Daniella Paula Oliveira.

Os livros estarão disponíveis à venda e o escritor autografará as obras dos interessados. A entrada é gratuita.

Mais informações: (65) 99972-5482.