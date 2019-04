DA REDAÇÃO



A Câmara Municipal de Cuiabá implantou mais um projeto visando aproximar a população do Parlamento Municipal. Desta vez, o foco são as crianças e jovens da Capital.

Intitulado de “Cuiabaninhos na Câmara”, o projeto tem o objetivo de mostrar aos alunos a história do Legislativo, assim como explicar as principais funções e ações dos vereadores de Cuiabá.

“A Câmara com a presidência do Misael ta inovando com esse projeto, onde alunos da rede pública e particular de Cuiabá podem vir conhecer a Câmara. Aqui eles têm aulas, palestras e ainda podem conhecer a sessão plenária”, explica o secretário geral da Câmara, Jairo Rocha.

O projeto teve início nesta quinta-feira (4) com a visita da escola Fundação Bradesco, na responsabilidade da professora Fabiana Rocha e da coordenadora pedagógica Michela Falcão.

“Acho importante abrirem as portas para a comunidade escolar, até porque nossos alunos estudam sobre cidadania. Muitas dúvidas que eles têm ao longo da adolescência sejam sanadas aqui e possam interagir como cidadão”, disse a professora Fabiana.

Os alunos receberam as palestras e aprovaram o encontro. “Achei muito importante ter vindo aqui, aprendi muitas coisas. Várias escolas devem fazer a mesma coisa e trazer as crianças até a Câmara”, falou a aluna Otaviana Arruda.

Agendamento

A Câmara Municipal de Cuiabá está aberta para todas escolas, basta entrar em contato pelo número (65) 36171569 e agendar a visita.