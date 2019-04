DA REDAÇÃO



O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) agora faz parte do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), que permitirá que motoristas tenham descontos de até 40% no pagamento das multas. Fazem parte do sistema outros 19 Estados e os Departamentos de Estradas de Rodagem (DERs) e Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O sistema permite descontos em dois valores: 20% para os proprietários que ensejam o recurso da multa e 40% para os proprietários que abrirem mão do recurso. Os descontos estão disponíveis a todos os proprietários de veículos que forem autuados, independentemente de serem da mesma jurisdição da lotação do veículo.

De acordo com o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, o SNE é uma evolução tecnológica na área de trânsito, pois permite o acompanhamento e gerenciamento de infrações cometidas pelos condutores de veículos de forma mais rápida e prática, através do celular.

Para ter acesso ao SNE, o proprietário do veículo deve baixar no celular o aplicativo disponível no Google Play ou na Apple Store. Com o aplicativo, o condutor cadastra seu veículo e pode acompanhar as infrações cometidas em áreas sob a jurisdição dos órgãos executivos de trânsito que aderiram ao sistema.

Pelo aplicativo, o condutor inclui ou exclui veículos a qualquer tempo e pode acompanhar de forma detalhada todas as informações. O aplicativo permite ainda ao proprietário do veículo indicar o real condutor autor da infração. Para o pagamento da infração, o usuário deve solicitar o código de barras da infração ou copiar o código para pagamento no aplicativo da agência bancária ao qual é cliente instalado no smartphone.

Pessoas físicas podem acessar as informações pelo aplicativo e pelo site sne.denatran.serpro.gov.br e pessoas jurídicas acessam apenas pelo site utilizando certificado digital.

Adesão

Além de Mato Grosso, os seguintes estados já aderiram ao sistema e também fazem parte do SNE: Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. As infrações cometidas nas áreas sob jurisdição do DERs, Dnit e PRF também estão aptas a serem acessadas através do aplicativo.

“Com a implantação do SNE no Estado, o Detran-MT espera trazer mais comodidade, facilidade e agilidade para todo o cidadão, que por meio do seu celular poderá ter acesso a todas as infrações cometidas, evitando surpresas no momento do licenciamento”, destacou o presidente da autarquia.