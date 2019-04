DA ASSESSORIA



A Sinop Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica (UHE) Sinop, intensificou os atendimentos do Sistema Fale Conosco, durante o período de enchimento do reservatório, iniciado no fim de janeiro deste ano.

Por meio do número 0800.642.5009, em funcionamento 24 horas por dia, as pessoas de qualquer parte do Brasil poderão obter informações sobre o empreendimento em processo de conclusão no rio Teles Pires, no estado de Mato Grosso.

A ligação é gratuita. Através deste serviço são registrados também reclamações, críticas e sugestões, sendo encaminhadas às áreas responsáveis, para atendimento às respostas.

Os serviços do centro de atendimento, ouvidoria (e-mail atendimento), caixas de sugestões e linha gratuita 0800, juntos, integram o Sistema Fale Conosco da UHE Sinop, que desde 2014 já realizou mais de 10 mil atendimentos, administrado pelo Programa de Comunicação Social.

Queremos sanar qualquer dúvida que venha a surgir, por parte dos usuários do Sistema Fale Conosco, sobre o enchimento do reservatório

O envio de currículos, visita ao canteiro, programas ambientais, fundiário, oferta de serviços por parte de empresas especializadas e informações gerais sobre o Empreendimento, como o Enchimento do reservatório, são os assuntos mais abordados pelos usuários.

De acordo com o diretor de Meio Ambiente da Sinop Energia, Ricardo Padilha, a mudança é mais uma forma de reforçar a transparência do Empreendimento com as comunidades dos cinco municípios da área de influência (AI).

“Queremos sanar qualquer dúvida que venha a surgir, por parte dos usuários do Sistema Fale Conosco, sobre o enchimento do reservatório. Trabalhamos com o objetivo de manter diálogo constante com essas famílias”, repassou.

Ainda segundo o diretor, a Usina possui também um Centro de Informação, na avenida das Sibipirunas, 3662, em Sinop, onde já foram atendidas mais de 7 mil pessoas, de 2015 a março deste ano.

“A atuação da equipe de comunicação com as comunidades, antecede qualquer atividade desenvolvida pela UHE Sinop, por meio de visitas domiciliares para ouvir as famílias e levar informações atualizadas sobre o projeto”, finalizou.

A professora da Escola Estadual São Vicente de Paula, em Sinop, Tatiana Cordeiro Luiz, está entre os usuários que utilizaram os serviços do Sistema Fale Conosco. Para ela, o atendimento foi bastante satisfatório.

“Foram repassadas todas as informações sobre o Empreendimento que precisávamos no momento, tanto que os alunos utilizaram os dados em um Trabalho de Conclusão de Curso. A contribuição da Sinop Energia foi essencial para que o resultado da apresentação fosse um sucesso. Acredito que esse serviço aproxima mais a Usina das comunidades”, completou.

Moradores de Sinop e região da área de influência do Empreendimento estão no topo das ligações recebidas. No entanto, também foram registrados contatos da Capital, Cuiabá e até de outros estados do Brasil, como Rondônia, Maranhão, Pará e São Paulo.