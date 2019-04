DA REDAÇÃO



A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), por meio da A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública), promoveu a entrega de canecas de fibra de coco para os servidores da secretaria. A iniciativa tem como princípio reduzir o consumo dos copos descartáveis e estimular à adoção de hábitos mais sustentáveis diariamente.

A ação passou por todos os setores, com a presença de Hélio Lopes – Fiscal do lixo, que com muito bom humor e engajamento na causa, sensibilizou a todos com dados sobre a quantidade dos diferentes tipos de resíduos que somos capazes de produzir em apenas um dia. Como por exemplo, o recolhimento de 175 copos plásticos, oriundos de um dia de trabalho.

Durante a entrega, os servidores puderam se conscientizar a respeito do reaproveitamento de material de escritório, como papel impresso que pode facilmente virar rascunho ao invés de ir para o lixo comum. Também foram alertados sobre o consumo consciente e descarte correto de resíduos, como os orgânicos. E, no que tange a respeito da presença de coletores próprios de resíduos orgânicos na secretaria, a A3P comunicou que haverá uma reunião de planejamento da comissão para que pautas como esta e outras reivindicações sejam consideradas.

“A Sema é a líder desse processo de implantação da A3P e vamos dar o exemplo. Então, vamos visitar outras instituições para que haja adesão de outros órgãos. São pequenas atitudes, que vão gerar o resultado que a gente espera. Com isso, economizamos recursos financeiros, mas atingimos o principal que é preservar o meio ambiente. Quando você reduz esses resíduos que chegam até a natureza, também estamos cuidando do que vamos deixar para os nossos filhos e para as futuras gerações”, destacou o secretário Executivo da Sema, Alex Marega.

Gestão pública sustentável

A proposta da A3P é criar uma cultura de responsabilidade socioambiental na administração pública e, para tanto, estrutura-se em seis Eixos Temáticos prioritários fundamentados pela política dos 5 R’s: Repensar, Reduzir, Reaproveitar, Reciclar e Recusar o consumo de produtos que gerem impactos socioambientais significativos, conforme os Eixos Temáticos que incluem Uso racional dos recursos naturais e bens públicos; Gestão adequada dos resíduos gerados; Qualidade de vida no ambiente de trabalho; Sensibilização e capacitação dos servidores; Compras públicas sustentáveis; Construções sustentáveis.

“A entrega das canecas para os servidores da Sema me remete a mais um passo na sensibilização da não utilização dos descartáveis, pensando de forma sustentável e saudável para com todos que aqui permanecem por 8 horas. Acredito que cada servidor que recebe a caneca internaliza de forma coerente o seu papel na missão da Secretaria – sustentabilidade – podendo colaborar tanto com ambiente de trabalho, como com o planeta”, disse Gresiella Almeida, membro A3P-SEMA e coordenadora A3P-MT.

Resitência e durabilidade

A utilização de fibra vegetal, em particular fibra de coco, como reforço em compósitos com plásticos, apresenta várias vantagens quando comparada a outros materiais sintéticos, como: biodegradabilidade, reciclabilidade, baixa densidade, não abrasividade, baixo consumo de energia e baixo custo.

Em relação à sustentabilidade, ressalta-se a importância da reutilização de um resíduo orgânico do coco, disponível da natureza, independente da interferência humana no ciclo de vida dessa espécie vegetal. Após o aproveitamento da polpa e da água do fruto, a casca de coco torna-se resíduo que leva, em média 08 anos para ser decomposto na natureza, o que contribui para o aumento dos resíduos gerados pela população (lixões e aterros sanitários).

Mais leves, resistentes e ecologicamente corretas do que os polímeros convencionais utilizados industrialmente, as fibras naturais, quando inseridas em, no mínimo 20% na fabricação de plásticos, resultam em materiais mais resistentes do que plásticos convencionais originados do petróleo e de gás natural, além de serem totalmente renováveis.

Na Sema, optou-se por copos que podem ser utilizados de modo permanente pelos servidores, estimulando a redução do uso de copos descartáveis: resistência ao uso diário (queda e lavagem), resistência ao calor e higiene.