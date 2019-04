DA REDAÇÃO



As comemorações dos 300 anos de Cuiabá para estudantes da Escola Estadual Especial Livre Aprender, no Bairro Areão, se transformaram em um agradável passeio com alunos e professores visitando locais históricos como a região do São Gonçalo Beira Rio, a Orla do Porto, Parque Mãe Bonifácia e Casa do Artesão.

Segundo a diretora Fátima Rosane Faria, os alunos irião observar os registros históricos. “Os professores vão explicar o que cada lugar, cada ítem representar no processo histórico da capital. A expectativa é grande, tanto dos professores e principalmente dos nossos alunos”, destaca.

Além da aula de campo, a EE Livre Aprender tem o Projeto Siriri, com um grupo de dança composto somente por alunos, professor de educação física e alguns pais.

Grande dia

O grande dia dos 300 anos de fundação de Cuiabá será na sexta-feira (05.01) com a apresentação dos alunos do registro das aulas externas com fotos e vídeos.

Um pouco antes, no café da manhã, uma farta mesa com “chá com bolo” será oferecida aos convidados. Bandejas com bolo de arroz, bolo de queijo, francisquito serão acompanhados com chás tradicionais.

Outra atração será a cozinha experimental e o artesanato confeccionado pelos próprios alunos. “São peças como viola de cocho e e potes de barro. Tudo apresentado para a comunidade”, ressalta.

Fátima Rosane lembra que a cozinha experimental terá práticos típicos cuiabanos. Durante a semana, os estudantes vão colocar a mão na massa, mas no dia especial, ficará por conta da equipe de apoio, uma vez que será um preparo em grande volume. “O cardápio terá pratos típicos nossos”.

Raio de Sol

A sexta-feira (05.04) também será especial para a EE Especial Raio de Sol, no bairro Grande Terceiro, em Cuiabá. No período matutino, haverá o encerramento dos trabalhos realizados pelos alunos relacionados aos 300 anos de Cuiabá e cultura cuiabana.

“Realizaremos, no período matutino, apresentações de músicas e danças típicas. Teremos dança do emborcado, pixé, rasqueado cuiabano entre outros. Os alunos preparam também apresentação de teatro, comidas típicas e atividades pedagógicas realizadas em sala de aula”, destaca a coordenadora pedagógica Valdite Heinzen.

As atividades não param por aí. Em parceria com profissionais da saúde, haverá aplicação de botox nos alunos com deficiência física, para auxiliar na reabilitação atuando na musculatura. Com isso, diminuirá a espasticidade, característica que prejudica a coordenação motora. A tarde será para a festa dos aniversariantes do primeiro trimestre do ano.