No final de semana que antecede a comemoração dos 300 anos de Cuiabá, a vida noturna na Capital promete ficar agitada. O show nacional da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, com a turnê "Evidências", em comemoração aos 30 anos de um dos maiores sucessos dos irmãos é uma das opções para os amantes dos clássicos do estilo musical.

A grupo Atitude 67, famoso pelo sucesso "Cerveja de Garrafa", e a banda Jota Quest também aterrissam em Cuiabá para shows especiais no final de semana.

Para aqueles que preferirem uma programação mais calma, o Sesc Arsenal também organizou uma programação especial em comemoração aos 300 anos de Cuiabá, além das estreias nacionais e internacionais nos cinemas de Cuiabá e Várzea Grande.

Confira a programação cultural do MidiaNews:



Show

Atitude 67

Com sucessos como "Abacagin", ‘"Saideira" e "Cerveja de Garrafa", a banda Atitude 67 aterrissa na Musiva, nesta sexta-feira (5), às 23h.

Os ingressos para o "Espaço Musiva" estão sendo vendidos por R$ 50 (meia) e R$ 100 inteira. Para o "frontsage" o valor é de R$ 80 (meia) e R$ 160 (inteira).

O camarote para dez pessoas, espaço exclusivo e atendimento personalizado, sai por R$ 1,5 mil.

Chitãozinho e Xororó

A dupla sertaneja de maior sucesso no Brasil se apresenta nesse sábado (6) no Malai Manso Resort, em Chapada dos Guimarães (a 65 km de Cuiabá), a partir das 19h. A turnê homenageia os 30 anos do clássico "Evidências", de Chitãozinho e Xororó.

O show é uma comemoração particular aos 300 anos de Cuiabá. Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 590 e incluem translado até o resort.

A entrada também dá direito a open bar no evento.

Jota Quest

A banda Jota Quest chega a Cuiabá neste sábado (6) para mais uma apresentação inesquecível na Musiva, a partir das 22h. O grupo traz para a Capital uma turnê dinâmica e repleta de hits.

Os ingressos para o Espaço Musiva estão sendo vendidos por R$ 50 (meia) e R$ 100 inteira. Para o frontsage o valor é de R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira).

O camarote para dez pessoas, espaço exclusivo e atendimento personalizado, sai por R$ 1.500 mil.

Eventos

No sábado (6) é a vez da melhor Dj do Brasil esquentar o clima da 16º edição da Resenha do Feijão. Larissa Cerqueira divide o comando da noite com os Djs Kuririn, Juliano, Everton Detona, Leon e os MCs Dentinho e TG.

O evento acontece na Associação Médica, localizada na Avenida Arquimedes Pereira Lima – conhecida como Estrada do Moinho, a partir das 23h.

O bangalô que dá direito a dez ingressos, dez copos e uma vodka está sendo vendido por R$ 600. Já a modalidade com um whisky custa R$ 700.

A entrada comum sai por R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira).

"Hey Jude"

Em tributo aos criadores de "Let it be", "Yellow Submarine" e "I Want to Hold your Hand", o espetáculo "Hey Jude" é uma opção para os saudosos dos Beatles nesse sábado (6), às 19h.

A apresentação acontece no Teatro Zulmira Canavarros, na Assembleia Legislativa, em Cuiabá.

Formado por Cesar Kiles, interpretando Paul McCartney, Thomas Arques, como George Harrison, Renato Almeida, como Ringo Star e Thiago Gentil, que vive John Lennon, o espetáculo ainda conta com orquestra, efeitos especiais, projeções e figurinos para que o público reviva com fidelidade cênica e sonora os principais sucessos dos Beatles.

Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 90 (meia) e R$ 180 (inteira).

"FeirArte"

Unindo criatividade, sustentabilidade e música, a 1º edição da FeirArte acontece nesse sábado (2), no Bairro Dom Aquino, em Cuiabá, a partir das 16h.

Artistas locais estarão presentes no evento, que pretende fomentar a arte, coletividade e empoderamento social da classe na Capital.

A feira contará com sebo, brechó, flash day tattoo, venda e exposição de trabalhos de artistas locais, música e poesia, além de palco aberto para aqueles que quiserem tocar ou cantar.

O evento ainda contará com opções de lanches veganos e vegetarianos.

"Ao pé da mangueira"

No domingo (7), véspera do aniversário dos 300 anos da Capital, o Sesc Arsenal realiza um evento especial para comemora a data, com direito a música, artesanatos e comidas típicas.

Vera Capilé, Juliana Grisólia e André Balbino formam o "Trio do Mato" e se apresentam nesse sábado (6), no Teatro do Sesc Arsenal e no domingo (7), no jardim da unidade.



O grupo de siriri Flor Ribeirinha também se apresenta no domingo (7), a partir das 21h, no Sesc Arsenal, em Cuiabá.

Abba Experience

O espetáculo Abba Experience in Concert promete uma experiência magnífica para os fãs de uma das maiores bandas de todos os tempos através de seus maiores sucessos como "Dancing Queen", "Chiquitita" e "Mamma Mia".

A apresentação acontece no Teatro Zulmira de Canavarros, no domingo (7), véspera de feriado em Cuiabá, a partir das 19h30.

A megaprodução conta com mais de 30 integrantes, orquestra ao vivo no palco e um ballet.

Quatro cantores interpretam com maestria os sucessos da banda.

Os ingressos para o mezanino superior podem ser adquiridos pelo site da Casa Festas por R$ 50 (meia) e R$ 95 (inteira).

O valor para a plateia vip é de R$ 65 (meia) e R$ 125 (inteira).

Clássicos in Concert

O musical "Clássicos in Concert" reúne grandes clássicos infantis em uma única apresentação, que reúne mais de 30 integrantes, além de orquestra e bailarinos.

A apresentação acontece no Teatro Zulmira Canavarros, no domingo (7), véspera de feriado em Cuiabá, a partir das 14h30.

Os ingressos para o mezanino superior podem ser adquiridos pelo site da Casa Festas por R$ 45 (meia) e R$ 85 (inteira).

O valor para a plateia vip é de R$ 55 (meia) e R$ 105 (inteira).

Warung

"Warung" significa casa e é assim que os turistas, clientes e amigos deverão se sentir na "Warung Beach Club", com a presença dos Djs Anna, Albuquerque e Lee Foss, na Lagoa das Conchas, em Chapada dos Guimarães (a 65 km de Cuiabá).

O templo da música eletrônica promete agitar os amantes do estilo musical no sábado (7), a partir das 23h.

A organização também disponibiliza o serviço de traslado para os interessados em comparecem à festa.

A saída está marcada para 22h30 no estacionamento do Shopping Pantanal por R$ 40 (ida e volta).

Os valores dos ingressos variam de R$ 165 à R$ 3.050.

É proibida a entrada de menores de 18 anos.

Invictus

O Mc TH chega ao Gerônimo West Music, nesse sábado (6), a partir das 23h30, com open bar de catuaba, vodca, uísque e energético.

Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 20 (pista) e R$ 40 (open bar).

É proibida a entrada de menores de 18 anos.

Teatro

O personagem ribeirinho Xô Dito conta a história de Cuiabá através de sua visão raiz nesse domingo (7), véspera do aniversário de 300 anos da Capital. A apresentação acontece em dois horário: 20h e 21h.

Xô Dito apresenta tradições e ressalta valores culturais de Cuiabá com muito humor, além do sotaque característico que todos amam.

A peça é dirigida por Eduardo Butakka, com iluminação de Priscila Freitas, som de Carlos Jerônimo e produção de Thyago Mourão.

Os ingressos podem ser adquiridos no Cine Teatro Cuiabá.

Balada

Gerônimo West Music

Nesta sexta-feira (5), a noite é das mulheres no Gerônimo West Music, em Cuiabá. A noite será animada pelo Dj Tiago, além da presença de Bruno Ferraz e Jeferson Thales.

Das 23h às 00h30 apenas mulheres poderão entrar na festa, que terá open bar de catuaba e presença de gogo boys.

Além disso, mulheres também não pagam para entrar na casa durante toda a noite.

A entrada dos homens será liberada a partir da 1h30.

A entrada custa R$ 10 (pista) e R$ 15 (área vip).

No domingo (7), véspera de feriado, a noite será agitada na "Mistura Louca", no Gerônimo West Music, a partir das 23h30.

Dannylo e Rafael, Fernanda Leite, Dj Tiago e Leo e Samuel prometem colocar todos para dançar muito na casa de festas.

Mulheres não pagam para entrar na casa até 00h30.

Malcom Pub

O Malcom Pub preparou uma noite especial para aqueles que não conseguirão ir ao Lollapalooza, evento de música que acontece em São Paulo neste final de semana. Na sexta-feira (5), o público poderá curtir um especial de Arctic Monkeys e The Strokes.

Já no Club, tem o projeto Houselidades trazendo sonoridades tropicais do coração da América Latina que se encontram com o House.

A entrada custa R$ 12 (Pub) e R$ 20 (Pub e Club).

No sábado (6), Alex Nunes e banda agitam o Malcom Pub com muito rock internacional dos anos 80 e 90. No Club, a noite será comandada pelo Dj Fabinho Macedo + E-Live.

A entrada custa R$ 12 (Pub) e R$ 20 (Pub e Club).

No domingo (7), véspera de feriado, a casa de shows preparou uma programação especial para o aniversário de 300 anos da Capital. O "Cuiabánis Day" contará com apresentação de clássicos do rock transformados em versões de rasqueado e lambadão.

O evento começa a partir das 23h. A banda The Bugres e o cantor Thiago Synger se apresentam na noite cuiabana.

Já no Club, a trilha sonora será o hip hop e o reggaeton, com Danilo Soares e Ricardo Azambuja.

Neste dia, os ingressos custam R$ 20.

Cão Latino

Nesta sexta-feira (5), o cantor Thales de Paiva convida Karola Nunes, Duda Trompete, Lalá Trombone e muitas outras surpresas no bar Cão Latino, no Bairro Boa Esperança, em Cuiabá.

Eles promete muito forró, reggae, rock, música brasileira e as suas autorais.

Já no sábado (6), Larissa Padinha faz a noite do bar com sua voz poderosa e os clássicos da música brasileira.

No domingo (7), véspera de feriado, é a vez da cantor Wellington Berê e seu setlist, que vai desde música brasileira até o pop internacional.

Cinema

Os filmes "Shazam!" e "Mussum" são duas estreias que podem ser conferidas nos cinemas de Cuiabá e Várzea Grande.

"Shazam!"

Billy Batson (Asher Angel) tem apenas 14 anos de idade, mas recebeu de um antigo mago o dom de se transformar num super-herói adulto chamado Shazam (Zachary Levi).

Ao gritar a palavra "Shazam!", o adolescente se transforma nessa poderosa versão adulta para se divertir e testar suas habilidades.

A classificação indicativa é para maiores de 12 anos.

"Mussum, Um Filme do Cacildis"

A trajetória do humorista e sambista Antônio Carlos Bernado Gomes, o "Mussum", é contada de diferentes ângulos. São reveladas facetas mais sérias da figura que foi eternizada no imaginário popular brasileiro por sua participação no programa "Os Trapalhões".

Lázaro Ramos, Dedé Santana, Renato Aragão e Joel Zito Araújo participam da produção nacional.

O filme não é indicado para menores de dez anos.

Os filmes estão em exibição no Cinépolis, do Três Américas; no Cine Araújo, do Pantanal; no Cinemark, do Goiabeiras; e no Cineflix, do Várzea Grande Shopping.

