DA REDAÇÃO



A Banda da Polícia Militar de Mato Grosso apresenta nesta sexta–feira (05.04), a partir das 17h30, na Praça Alencastro, em Cuiabá, uma retreta musical no lançamento da "Operação 300 anos".

Em alusão ao aniversário da Capital, que celebrado no dia 8 de abril, a banda vai apresentar um repertório especial com músicas que remetem às décadas de 70, 80 e 90 até os dias atuais.

Canções internacionais do grupo ABBA, trilha sonora do filme Rocky Balboa, canções do grupo Roupa Nova, sertanejo universitário e músicas regionais conhecidas, como ‘Pixé’ e ‘Cabeça de Boi’, e muito rasqueado para animar a noite de quem assistir a retreta musical.

O coordenador da banda da PM, aluno oficial Marcelo da Silva Lima, afirma que a apresentação busca fomentar a cultura cuiabana e exaltar os 300 anos da cidade.

“A proposta é despertar no público saudosas memórias que marcaram a história de Cuiabá e fazem parte do nosso caráter regional. Pedimos ao público que vá assistir e fique à vontade para interagir com os músicos com aplausos, isso nos alegra. O aplauso é o nosso combustível”, ressalta Silva Marcelo.

A retreta é um tipo de apresentação feita por bandas de música. A participação do corpo musical da PM nesse evento terá duração de uma hora e contará com 25 músicos em diversos instrumentos de sopro e percussão.