DA ASSESSORIA



Alunos da Escola Técnica Estadual de Sinop assistiram, na última semana, a uma apresentação sobre a Usina Hidrelétrica (UHE) Sinop, que está sendo implantada no rio Teles Pires, região norte do estado de Mato Grosso. A solicitação foi feita pela diretoria da instituição de ensino e prontamente atendida pela Sinop Energia, concessionária do Empreendimento.

A palestra foi ministrada pelo Gerente de Meio Ambiente da Sinop Energia, André Vasques, que abordou assuntos como, localização, área de influência, características técnicas e estruturais da Usina; histórico e cronograma da obra; ações implementadas por meio dos programas socioambientais; e o enchimento do reservatório, iniciado no dia 30 de janeiro deste ano.

A iniciativa de oferecer a atividade para os alunos partiu do professor Edgar Klein, contou com o apoio da diretoria da escola. Segundo ele, a palestra foi ministrada com excelência, de modo que alunos e professores sanaram as suas dúvidas a respeito da Usina.

“Manifesto minha grande satisfação e admiração pelo profissionalismo e pela competência no planejamento e execução desta obra”, declarou o professor, que mostrou interesse em conhecer in loco o canteiro de obras da UHE Sinop.

A professora Eliane Costa fez questão de assistir a apresentação do início ao fim. Para ela as informações repassadas foram esclarecedoras.

“Conseguimos ter uma ideia das fases de construção da UHE Sinop e seus desafios. Compreendemos como foi executada cada etapa e a quantidade de profissionais envolvidos para que os resultados fossem alcançados”, afirmou.

O aluno Alessandro Brandão disse que ouviu falar da Usina através da imprensa, contudo, ele considerou a palestra bem mais esclarecedora, especialmente quanto aos programas socioambientais.

“Gostei de saber sobre os cuidados que a empresa tem com a fauna, flora e com as famílias envolvidas pelo Empreendimento”, destacou. “As informações foram significativas e hoje passei a entender melhor a importância da obra”, completou.

De acordo com o gerente de Meio Ambiente da Sinop Energia, André Vasques, a UHE Sinop está em fase final de implantação e em breve estará gerando energia. Trata-se de um Empreendimento que desperta a atenção da sociedade em função da sua relevância e complexidade, o que reforça a importância da disseminação de informações precisas a respeito da obra.

“Ficamos felizes com o interesse dos professores e alunos da Escola Técnica em conhecer mais sobre a Usina e atendê-los foi uma grande satisfação”, concluiu.