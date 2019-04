DA REDAÇÃO



Em celebração aos 300 anos da Capital, o Navio de Assistência Hospitalar da Marinha do Brasil “Tenente Maximiano”, está de volta à Cuiabá. A chegada aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (4) e está atracado na antiga Marina Meganáutica, próximo à Ponte Sérgio Motta.

O navio - que presta atendimentos, gratuitos, médicos e odontológicos -, fica na Capital durante cinco dias. Desses, quatro – 5, 6, 7 e 8 são destinados aos atendimentos na área de saúde. Por dia, a equipe fará cerca de 85 atendimentos, sendo: 60 médicos e 25 odontológicos. Os atendimentos são das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, por ordem de chegada. E no dia 9 (terça-feira), será aberto à visitação, com a presença do prefeito Emanuel Pinheiro.

A tripulação, formada por 43 pessoas, entre oficiais da Marinha e profissionais da saúde, foi recepcionada pela equipe de gestores do Município, que deram as boas-vindas, se colocando à disposição para contribuir com o importante trabalhado desenvolvido pela equipe.

“A Marinha tem sido nossa parceira sempre. Estão sempre à disposição para nos auxiliar na construção das ações. É uma alegria imensa receber essa equipe, que presta esses serviços de saúde de grande relevância para população, principalmente às pessoas mais carentes. O prefeito tem lutado, diariamente, para equalizar a saúde, então, parcerias como essas somam a esse processo. Queremos ampliar o acesso da nossa gente, a serviços de qualidade, para que possam ter uma vida melhor. E, para isso, precisamos dos parceiros, pois nenhum gestor constrói uma administração sozinho. Sejam todos bem-vindos”, ressaltou o secretário-adjunto de Turismo, Marcelo Pires.

O comandante Raphael Saidel, responsável pela equipe, agradeceu pelas boas-vindas e também se colocou na linha de frente para contribuir com o trabalho do município. Ele apresentou a embarcação, as salas de atendimentos e como são feitos. “Estamos muito satisfeitos por retornamos a essa bela cidade, que sempre nos recebeu muito bem. Agradecemos pelo convite e nos colocamos, também à disposição para cooperar com o desenvolvimento das ações da Prefeitura", disse Raphael.

Como chegar

Os motoristas devem entrar pela Avenida Beira Rio, sentido bairro, antes do trevo da Ponte Sérgio Motta, e virar à direita, na rua F. O navio estará logo no final desta rua.