Reeducandas receberão certificado profissionalizante no final do curso

DA REDAÇÃO



Um grupo de reeducandas da unidade prisional de Tangará da Serra (a 240 km de Cuiabá) iniciou o curso profissionalizante de manicure e pedicure nesta quarta-feira (3). Elas farão a qualificação uma vez por semana, durante três meses, dentro da unidade.

O curso é uma parceria entre o Instituto Pró Vale/Unimed, por meio do projeto 1º Passo, esteticista Rosa Lang e a unidade prisional. As recuperandas receberam um kit composto de material de higienização, esmalte, lixas e manual. Ao final, elas serão profissionalmente certificadas como manicure e pedicure.

Diretora Josmara Tyossi destaca a importância da qualificação para que ao sair da prisão, as mulheres tenham uma oportunidade de trabalho.

“Com apoio de vários parceiros conseguimos proporcionar cursos que as mulheres custodiadas poderão aplicar depois, lá fora, para que tenham uma renda e possam sair do círculo vicioso da criminalidade”.

O 1º Passo, da Pró Vale/Unimed, tem como objetivo principal qualificar social e profissionalmente pessoas em situação de vulnerabilidade social, criando a possibilidade de inserção no mercado de trabalho por meio de cursos que visam além da formação técnica, desenvolver a capacidade de relacionamento com elas mesmas, com a família e a sociedade.