Carro colidiu na mureta da trincheira do Bairro Santa Rosa

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Duas pessoas – de identidades ainda não reveladas – ficaram gravemente feridas, na madrugada desta sexta-feira (5), após sofrerem um acidente de trânsito na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 3h40. O veículo colidiu com a mureta da trincheira do Trevo Santa Rosa.

Segundo a PM, o condutor e o passageiro foram encontrados desmaiados no carro.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou as vítimas para o Pronto Socorro da Capital. O estado de saúde de ambos não foi informado.

Ainda não se sabe o que teria acontecido para que o motorista perdesse o controle do carro. No entanto, os policiais receberam a denúncia anônima de que ambos estariam ingerindo bebida alcoólica momentos antes.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.