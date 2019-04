DA REDAÇÃO



Uma das avenidas mais antigas e movimentadas da cidade, a Tenente Coronel Duarte (Prainha), terá um motivo a mais para ser apreciada pelos cuiabanos. É que o artista da terra, de tchapa e cruz, Adão Silva, conhecido como Babu 78, prepara três artes de grafites, em homenagem aos 300 anos de Cuiabá. A obra está sendo produzida no muro do Colégio Salesiano São Gonçalo e Santuário Nossa Senhora Auxiliadora. O lançamento será nesta segunda-feira (08), às 6h30 da manhã, dia do aniversário da capital mato-grossense.

De acordo com o grafiteiro, serão produzidas três retábulos representando fases distintas de Cuiabá. “O primeiro painel contará a chegada dos salesianos em Cuiabá, no bairro do Porto, na beira do rio, com Dom Aquino ainda criança. O segundo, com o trabalho do Colégio São Gonçalo ao longo dos anos, com cursos técnicos de profissionalização de jovens e o último uma mesclagem da Cuiabá antiga, com um povo religioso em seus casarões antigos, e cercada de prédios, simbolizando o futuro, que está logo ali”, adianta o artista.

“A ideia é homenagear nossa capital através da arte e trazer mais alegria para Cuiabá, com essa representação artística, no coração da cidade. Cuiabá merece este presente pelos seus 300 anos!”, explica o diretor do Colégio Salesiano São Gonçalo, padre Paulo Vendrame..

Para a confecção das obras, Babu 78 usa apenas spray. O artista que há 19 anos trabalha com o grafite, especialista na expressão da lifestyle urbana, diz se sentir feliz e ao mesmo tempo desafiado com a oportunidade. “Cada obra é única. Parte de mim também fica em cada desenho. É desafiador e gratificante”, relata.

O lançamento oficial será nesta segunda-feira, com uma missa de ação de graças, às 6h30, no Santuário Nossa Senhora Auxiliadora. Padre Paulo explica ainda que após a celebração será feita a bênção e o descerramento de placas, ao lado da pintura e em seguida um café da manhã compartilhado, com todos os participantes. “Convidamos toda cuiabania, alunos, ex-alunos e a comunidade em geral para participar desse momento, de fé e comemoração”, diz.