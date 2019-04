DA REDAÇÃO



Os próximos dias de “Casarão 300 anos” do Pantanal Shopping serão cheio de atrações. Nesta sexta-feira (5), às 19h30, terá apresentação da cantora Vera Capilé e do violonista André Balbino.

No sábado (23), partir das 16h, Contação de Histórias com a artista, Alice Oliveira e no domingo (24), a partir das 16h, exibidos de filmes de ficção, animação e documentário regionais. E na segunda-feira (8), aniversário de Cuiabá, às 19h30, será a vez do cantor Guapo, com o melhor do rasqueado e música de fronteira. O artista ainda lançará seu livro de contos e poesia: “Um pé de verso... E outro de cantiga”.

Além dessas atrações, o espaço cultural interativo, que é gratuito, conta com exposição fixa de obras de artistas cuiabanos em diversos segmentos. Nas artes visuais estão expostas obras, em sua fase sacra, do artista Clóvis Irigaray, obras do arquiteto e desenhista urbano ou “urban sketchers”, Carlos Pina, fotos do fotógrafo, Raí Reis e as peças da artista Rosylene Pinto. No artesanato relicários do “Bendito Santo” da artista, Adriana Millano e as peças em cerâmica da Associação Ceramistas do Mato e do São Gonçalo Beira Rio.

“Preparamos um feriadão de atrações regionais para celebrar essa data importante da capital mato-grossense. Convidamos a todos a prestigiarem os artistas e conhecerem um pouco mais da cultura local”, diz a gerente de marketing do Pantanal Shopping, Ticiana Pessoa.

Casarão

O Pantanal Shopping celebra o aniversário de Cuiabá com o espaço cultural interativo e gratuito que conta a história cuiabana por meio de exposições permanentes (artesanato, cerâmica e artes plásticas), e apresentações de músicas, literatura e filmes regionais. O local ficará em exposição até o dia 15 de abril e pode ser visitado de segunda a sábado das 10h às 22h e ao domingo das 14h às 20h. Na segunda-feira (8), o shopping funcionará em horário especial, a área de lazer e a praça de alimentação abrirão das 11h às 22h e as lojas e o “Casarão 300 anos” funcionarão das 14h às 20h.