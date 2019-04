A Creche Estadual Nasla Joaquim Aschar, localizada no CPA I, não ficou de fora das comemorações dos 300 anos de Cuiabá. Nesta sexta-feira (5), ocorre a abertura da 2ª gincana cultural, que se estenderá durante todo o mês de abril. Acompanhados pelos professores, os alunos vão desfilar pelas ruas no entorno da creche.

“Durante todo o mês teremos gincana, envolvendo as crianças, os educadores e a família. Geralmente, fazemos essas atividades no mês de agosto, mas, neste ano, em comemoração aos 300 anos de Cuiabá, antecipamos”, explica o professor Bruno Alves Porto, um dos coordenadores do evento. Ele acrescenta que os alunos, de 05 anos, farão a apresentação de siriri. Os pais foram convidados e, desde então, aguardam um grande espetáculo das crianças.

Para as atividades dos 300 anos, os temas foram divididos por turmas: viola de cocho; frutas típicas; pescadores e os peixes da região; e siriri e banda de fanfarra.

Bruno Alves lembra que as atividades continuam durante todo o mês com a participação dos pais e profissionais da educação. A Creche Nasla foi fundada em 1992, tendo completado 27 anos no último dia 13 de Março, e atende 240 crianças.

Maria Eunice

A Creche Maria Eunice Duarte de Barros, localizada no Centro Político Administrativo, iniciou nesta quinta-feira (4) as festividades dos 300 anos da capital com apresentação de dança e encenação teatral. Participaram crianças de 2 e 3 anos, com os pais na platéia.

A diretora da creche, Marinete Alessandra da Silva Pinto, explica que, na sexta-feira (5), haverá as mesmas apresentações, mas com alunos de 4 e 5 anos. “Na sexta-feira, teremos cururu e siriri. Como complemento, o corredor de acesso as salas terá exposição de pratos típicos nos dois dias. “Escolhemos esse horário de final de tarde justamente para que os pais também participem”, destaca.