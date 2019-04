DA REDAÇÃO



Traduzindo a história do esporte mais amado do Brasil - o futebol - a Exposição “Capotão - Memorias do Futebol Mato-Grossense” foi aberta nesta semana pelo prefeito Emanuel Pinheiro. A mostra, que está acontecendo no Museu de Imagem e Som de Cuiabá (Misc), conta, por fotos e objetos, em um espaço todo ambientado pelos elementos do campo de futebol, a linha do tempo do esporte desde 1928 até a década de 90.

A exposição ficará aberta durante todo o mês de abril, de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 16h. A entrada é gratuita.

Apaixonado pelo esporte, Pinheiro frisou que neste momento de festividade, é importante que a valorização se dê em todas as áreas, pois, juntas formam os eixos da cultura da cidade, e o futebol é parte relevante de toda essa caminhada dos 300 anos. Ele relembrou os momentos marcantes do futebol nos Estádios Dutrinha e Verdão, que tanto alegrou o povo cuiabanos por décadas.

”Sem dúvida nenhuma, uma bela arte foi montada aqui. Por tudo que esses atletas representam, é de suma importância que os mais novos conheçam essas relíquias expostas neste evento. São elementos e personalidades que marcaram época no nosso futebol, abrilhantaram por anos, nossos gramados. Por isso, não poderíamos deixar passar em branco esses momentos gloriosos do futebol mato-grossense, em destaque o de Cuiabá”, ressaltou.

De acordo com o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo, o acervo reúne mais de 200 elementos - entre fotos, quadros, bolas – de mais de 80 anos de história do futebol, de times como Mixto, Cuiabá, Dom Bosco, Operário, Palmeiras do Porto, entre outros. “Um grande acervo, que conta momentos brilhantes dos times e craques do estado, a mostra foi montada com o intuito de relembramos esses ícones e não deixar essa magia se perder no tempo”, destacou o secretário.

Além da exposição, também foi inaugurada a “Calçada da Fama”, onde essas personalidades que marcam o futebol, vão deixar registrados as marcas de seus pés, em uma placa. O primeiro a deixar o registro, foi o jogador Glauco, que fez história no Mixto Esporte Clube. “Momento de muita gratidão por participar dessa exposição e relembrar esse tempo de glória”, disse o jogador.

Segundo Vuolo, a exposição é o primeiro passo na construção de um museu do futebol, que vem sendo sonhado há vários anos. Ele explica que a ideia é de o museu se consolidar após as adequações do Dutrinha, sendo uma sala reservada lá, para receber os acervos esportivos. “A exposição é o pontapé do desenvolvimento do projeto tão sonhado do museu do futebol. Essas placas, que serão registradas aqui na mostra, ficarão expostas neste museu, além dos demais materiais”, completou.

“O prefeito nos pediu que abrangêssemos o período de atendimento, oportunizando que as pessoas, principalmente aquelas que trabalham, estudam e não têm tempo durante a semana, possam desfrutar da exposição aos sábados”, explica o secretário-adjunto de Esporte, Edilson Odilon.

Roda de conversa

Além dessas atividades, durante o sábado, será realizado, como parte das atividades da exposição, uma roda de conversa com futebolistas, para que o público conheça um pouco mais de suas experiências.