DA ASSESSORIA



Celebrado anualmente em 2 de abril, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo – data decretada pela Organização das Nações Unidas (ONU) – visa chamar a atenção do mundo para o assunto. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que, atualmente, uma a cada 160 crianças possui diagnóstico positivo para o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em Cuiabá, para aprofundar o conhecimento profissional na área, a Vital Cursos promoveu recentemente o curso “Estimulação Visual Cortical”, ministrado pelas fisioterapeutas Ana Paula Nogueira e Paula Alves – referências nacionais em reabilitação visual. A atividade – voltada para fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais – chegou para aprimorar a qualificação dos profissionais mato-grossenses.

O TEA é uma condição com a qual um indivíduo precisa conviver por toda sua vida e que afeta sua forma de se comunicar e interagir com o mundo. Crianças com o transtorno apresentam dificuldades na fala, na interação social e comportamental – muitas vezes, relacionadas também à questão visual. Um exemplo diz respeito ao fato de que autistas costumam evitar mirar diretamente nos olhos das pessoas quando conversam ou tentam interagir.

Conforme explica a especialista em neuropediatria, a fisioterapeuta Camila Albues Melo Torres, dificuldades como estas precisam ser trabalhadas com a aprendizagem passada pelos profissionais da área de reabilitação visual.

“Precisamos capacitar ainda mais os profissionais da reabilitação visual para dar um melhor tratamento para as crianças tanto com autismo quanto com outras deficiências neurológicas. É nosso ofício, como especialistas da reabilitação, nunca desistir, sempre persistir. Nunca conformar, sempre buscar qualificação para atender nossos pacientes”, ressalta Camila, que – além de proprietária da clínica de reabilitação infantil Vital Kids – é mãe do pequeno Arthur, de seis anos, que é autista.

MULTIPLICAR CONHECIMENTO

A fisioterapeuta – que é mestre em Saúde pela UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso), professora de Fisioterapia em Neurologia da UNIC (Universidade de Cuiabá) e professora de pós graduação da Faculdade Inspirar – reforça que o curso “Estimulação Visual Cortical” é resultado de parcerias voltadas para a promoção de uma educação continuada de qualidade em Cuiabá.

“Tanto que começamos com o curso da Ana Paula e da Paula, que são referência no país. No segundo semestre, abriremos novas turmas em ‘Estimulação Visual Cortical’, do básico ao avançado”, reforça.

Pensamento reiterado pelo diretor de Marketing da Vital Cursos, Clayton Torres, que pondera que a “vasta experiência de Camila, ao longo dos anos em diversos cursos nacionais e internacionais, propiciou o intercâmbio com muitos parceiros para trazer o que há de melhor em qualificação para Cuiabá. E que, agora, o profissional mato-grossense não precisa se deslocar para outro Estado ou país para cursá-los”.

Em maio, Camila – que também tem qualificação do básico ao avançado do Baby Course com Lois Bly dos Estados Unidos – ministrará o curso de pós-graduação de “Estimulação precoce em Bebês” pela Faculdade Inspirar.