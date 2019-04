O curso de Medicina do Univag é nota máxima (5) na avaliação Conceito de Curso do Ministério da Educação (MEC)

Estão abertas as inscrições para o vestibular de Medicina do Univag – Centro Universitário de Várzea Grande, para ingresso no segundo semestre de 2019. O curso de Medicina do Univag é nota máxima (5) na avaliação Conceito de Curso do Ministério da Educação (MEC), colocando-o entre os melhores do Brasil.

De todos os cursos de Medicina existentes no país, tanto nas instituições de ensino públicas quanto nas privadas, apenas 10% possuem Conceito de Curso 5 e o Univag está entre eles.

Entre os critérios avaliados estão a qualidade do corpo docente, do projeto pedagógico e da infraestrutura da instituição. As notas de avaliação do MEC vão de 1 a 5. O UNIVAG recebeu nota cinco em todos os quesitos.

A Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL – Problem Based Learning, sigla em inglês) coloca o aluno como sujeito ativo no processo de aprendizagem e tem a inserção em práticas na comunidade como uma das principais estratégias para alcançar a alta qualidade da formação.

No PBL, os alunos discutem casos clínicos semanais nas tutorias. O aprendizado é aprofundado nos laboratórios de habilidades (médicas, de comunicação e informática) e morfofuncionais (integração das disciplinas de anatomia, histologia, patologia e imagens), realizados em conjunto com o atendimento à comunidade, proporcionando uma formação que desenvolve habilidades e atitudes, alicerçadas por conhecimentos.

Laboratórios

Desde o primeiro semestre do curso, os alunos entram em contato com os processos de saúde e doença da comunidade através do PIC – Programa de Interação Comunitária.

Destaca-se a grande quantidade de laboratórios que permitem simulações de habilidades médicas necessárias ao futuro profissional. Nesses laboratórios, alunos aprendem em alta fidelidade habilidades cotidianas, em urgências e emergências.

Os Laboratórios de Práticas Hospitalares simulam consultórios médicos e ambientes das enfermarias clínicas, cirúrgicas e materno-infantis, onde os alunos treinam entrevista médica, exame físico e técnicas e procedimentos cirúrgicos.

Internato Médico

A excelência de ensino é colocada em prática no Internato que corresponde ao período dos últimos anos do curso de graduação em Medicina, nos quais o aluno tem um estágio curricular obrigatório de formação em serviço, seguindo as áreas básicas: Saúde da Mulher (Ginecologia e Obstetrícia), Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde Coletiva e Medicina de Família e Comunidade, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e Urgência e Emergência, possuindo convênios com os melhores hospitais do estado para a prática.

Corpo Docente

O corpo docente é altamente qualificado, formado por mestres e doutores renomados de Mato Grosso, obedecendo às diretrizes que regem a matéria no que diz respeito à qualificação, titulação, experiência profissional e demais convenções.

Processo seletivo

A prova do processo seletivo acontecerá no dia 19 de maio (domingo), das 13h30 às 18h, horário local, no campus do Univag, bloco D, localizado na Avenida Dom Orlando Chaves, nº 2655, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande.

São 60 vagas para período integral. Os candidatos podem se inscrever no site da Vunesp, www.vunesp.com.br e do Univag, www.medicinaunivag. com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 280,00.

De caráter eliminatório, as provas serão compostas por 60 questões de múltipla escolha e Redação. No dia da prova o candidato deve estar munido de documento oficial com foto. As aulas têm previsão de início no dia 05 de agosto de 2019.

Das 60 vagas oferecidas, 40 serão preenchidas pelos aprovados no Processo Seletivo e 20 destinadas aos selecionados no Programa de Financiamento Estudantil (Fies).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (65) 3688-6006.