DA ASSESSORIA



Neste final de semana, o Shopping 3 Américas continua com a programação em comemoração ao tricentenário de Cuiabá. No dia 7 de abril (domingo), acontecerá a apresentação do Grupo Flor Ribeirinha, com o espetáculo “Sempre Em Flor”, das 16h às 16h40, na Praça de Alimentação.

O show de dança faz parte da programação oficial de 300 anos que o Shopping 3 Américas, em parceria com a Associação Cultural Flor Ribeirinha, preparou e segue até o dia 4 de maio, com atividades para toda a família.

O espetáculo “Sempre Em Flor” retrata por meio da dança e do canto do Siriri as tradições, manifestações culturais e belezas naturais de Mato Grosso, ao mesmo tempo em que contextualiza a vivência do cuiabano no centro da América do Sul. Além disso, o grupo mostra por meio da musicalidade do Siriri o que Cuiabá tem de mais atrativo.

A Associação Cultural Flor Ribeirinha trabalha há mais de 25 anos no resgate, manutenção, proteção e difusão da cultura popular, sobretudo o Siriri e Cururu, bem como outras formas de expressão da cultura regional.

Em 2017, o grupo venceu o Festival Internacional de Arte e Cultura, realizado em Istambul, na Turquia, com o espetáculo "Mato Grosso Dançando o Brasil" e levou para todo o mundo a beleza da cultura cuiabana.

PROGRAMAÇÃO

Já no aniversário de Cuiabá, dia 8 de abril (segunda-feira), é a vez de o Semente Ribeirinha fazer uma bela apresentação. O grupo é formado por crianças de 6 a 12 anos que participam do projeto da Associação Cultural para resgate e manutenção das tradições cuiabanas.

Na mesma semana, dia 13 (sábado), a cerâmica cuiabana é tema da oficina gratuita “Mão na Massa”, com duas turmas, a partir das 15h, no térreo do shopping. O Grupo Flor Ribeirinha ainda se apresenta no dia 14 de abril (domingo), às 16h, também na Praça de Alimentação.

Para quem não pode conhecer a arte e a magia da confecção da Viola de Cocho cuiabana, terá uma nova oportunidade de assistir uma oficina contemplativa ao som da música tradicional da região tocada por músicos do Flor Ribeirinha. A atividade acontece no dia 27 (sábado), das 16h às 16h40, na Praça de Alimentação.

A programação alusiva ao aniversário de 300 anos da capital mato-grossense encerra- se no dia 4 de maio, às 16h, com uma grande apresentação do Grupo Flor Ribeirinha.

SERVIÇO

