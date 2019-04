DA ASSESSORIA



No Dia Mundial da Conscientização do Autismo, comemorado em 02 de abril, o Univag - Centro Universitário de Várzea Grande, por meio do Ambulatório de Saúde Mental Infantojuvenil, realizou um encontro científico para colaborar com a atualização, conscientização e orientações sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A campanha foi coordenada pelos professores do Ambulatório de Saúde Mental Infantojuvenil dos cursos de Fonoaudiologia, Medicina e Psicologia.

A responsável técnica pelo ambulatório, professora Mariana Pexe, explicou que o Ambulatório de Saúde Mental Infantojuvenil do Univag atua de forma interprofissional para o diagnóstico e tratamento de crianças que estão no espectro autista e tem como objetivo proporcionar um ensino que auxilie os alunos a desenvolverem habilidades e competências baseadas na atuação interprofissional, além de focar uma prática de promoção e prevenção em saúde, promovendo o cuidado integral dos pacientes.

Aberto ao público em geral, o evento teve como principal objetivo sensibilizar e auxiliar na prevenção e promoção da saúde mental infantojuvenil, além de conscientizar sobre as características do TEA à população e a equipe multiprofissional envolvida no diagnóstico e tratamento, bem como dos atendimentos especializados.

“A detecção precoce é a ferramenta mais eficaz para fazer a diferença na vida dessas crianças e dessas famílias, desta forma deve-se investir em orientações, esclarecimentos e conscientização dos profissionais da saúde", explicou a professora.

Sabe-se que o transtorno atinge cerca de 1% da população mundial, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e estima-se que no Brasil o número de casos de autismo deve estar em torno de dois milhões. No mundo, o número é estimado em 70 milhões de autistas.