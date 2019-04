DA REDAÇÃO



O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, participa de entrega de obras e eventos culturais neste domingo (7), data que antecede o aniversário dos 300 anos de Cuiabá.

Logo pela manhã, às 11h, no Coxipó do Ouro, o prefeito entrega o novo prédio da Escola Municipal de Educação Básica do Campo (EMEBC) Nossa Senhora da Penha de França.

No total, foram investidos R$ 1.633.540,97 reais na unidade, em recursos provenientes do Governo Federal e contrapartida do município.

Com 867,79 m2 de área construída, a escola segue os padrões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Possui blocos pedagógico,

administrativo e de serviço, sala de recursos multifuncional, pátio coberto, refeitório e passarela, uma biblioteca e laboratório de informática. Todos os móveis, incluindo carteiras, armários e equipamentos são novos.

A unidade recebeu também 11 novos aparelhos de ar-condicionado do Programa “Climatizar é Humanizar”, trazendo conforto aos alunos e profissionais, com a climatização de salas de aula, administração, sala multifuncional e sala dos professores.

No período da tarde, acontece a Capoeira Digoreste, às 16h, no Parque das Águas, e reunirá 300 capoeiristas, sendo o maior evento do segmento no Centro-Oeste, onde 300 berimbaus serão tocados ao mesmo tempo.

O evento faz parte do projeto Capoeira Digoreste, desenvolvido pela Prefeitura de Cuiabá e Fórum de Capoeira de Mato Grosso.

As atrações culturais seguem às 17h, na Praça Alencastro, com Quermesse com barracas de comidas típicas, charanga canoa de prata, coral municipal, habel dy anjos e a banda de pagode Nem Chama.

Às 19h, o prefeito entrega a pavimentação asfáltica do residencial Belinha. O ato cumpre com o compromisso firmado pelo chefe do Executivo na comemoração dos 299 anos da Capital. No total, três vias receberam obras de drenagem, pavimentação e construção de calçada e meio fio.

A comunidade é composta por cerca de 100 famílias, que há mais de 20 anos sonham com asfaltamento.

Os blocos carnavalescos desfilam neste domingo, a partir das 20h, na avenida Getúlio Vargas. A concentração será no INSS. Serão quatro blocos e uma escolas na avenida: bloco unidos do carumbé, bloco melados, bloco boca suja, bloco unidos do araés, império da casa nova. O evento termina com queima de fogos.

