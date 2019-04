BRUNA BARBOSA

Em 2015, a estudante de Medicina Thaianny Silva Davim, de 26 anos, decidiu fazer a própria "receita natural” de bolo de aniversário para seu cãozinho, que possui sensibilidade a alimentos e petiscos industrializados. De lá para cá, viu o "hobbie" se tornar um negócio. Em 2019, decidiu começar a produção de ovos de páscoa especiais para cães e gatos.

A jovem explicou que, como o chocolate - ingrediente "essencial" para a páscoa dos humanos - é altamente tóxico para cães, a produção dos ovos de páscoa precisou ser pensada de uma forma diferente.

Por conta disso as receitas de Thaianny buscam apenas "imitar" a aparência do chocolate, já que não levam cacau.

"Os ovos de páscoa e outros produtos especiais para essa época do ano são a base de alfarroba, sendo 100% seguro para pets", ressaltou.

A jovem ressaltou que os óvos de páscoa, que são produzidos com biscoito de cenoura e salsinha, creme de amendoim e alfarroba, além de "lambeijinhos" de frango com batata doce, não substiuem a ração utilizada na alimentação diária dos animais.

"São petiscos voltados apenas para momentos de agrado, datas festivas e adestramento", disse.

"Atualmente tenho um cardápio de receitas muito amplo, que levam frutas, verduras, proteínas diversas e grãos integrais. Como prezo pelos produtos sempre frescos, estocar não é uma opção", contou.

Além dos produtos temáticos para Páscoa, a jovem também produz a versão natalina das receitas, como o "cãonettone", variação do panetone, que é tradicional no Natal.

Thaianny explicou que a própria demanda dos clientes faz com que a jovem precise reinventar receitas de forma criativa a todo momento.

"No começo fazia apenas bolos para os pets, mas hoje ampliei o cardápio. Temos biscoitos, "cãopcakes", "brigAUdeiro", "lambeijinhos", espetinhos, "mini-cãobúrgueres", cachorro-quente, "petcolés", "sorPETinhos e os produzos sazonais", listou.

Os produtos são vendidos por valores variados entre R$ 3,50 e R$ 150, dependendo do tamanho e quantidade.

Criação da marca

Para ajudar o cachorro dela que sofria com alergias cutâneas e diárreias constantes, a jovem uniu a preocupação à curiosidade na busca por formas de resolver o problema de saúde do animal.

Ela contou que foi naquele momento que descobriu uma grande quantidade de pesquisas sobre a defesa de uma alimentação natural para cães.

"Quase todos os alimentos industrializados disponíveis para eles hoje no mercado contém uma série de conversantes e transgênicos que contribuem para o desenvolvimento de uma série de doenças, além de encurtar a vida dos animais", explicou.

Com base na lista de ingredientes permitidos para cães, Thaianny produziu o primeiro bolo de aniversário para o cachorro dela.

A foto da comemoração e do bolo foi publicada pela jovem em uma rede social. Naquele momento, ela contou que dezenas de pedidos começaram a lotar sua caixa de mensagens.

Thaianny contou que foi pega de surpresa pela grande repercussão.

"Assim que publiquei a foto, 'choveram' mensagens de pessoas conhecidas e desconhecidas pedindo para eu fizesse um bolinho de aniversário para o pet deles também. Com a repercussão inesperada, conversei com minha família e minha madrinha me encorajou a transformar a ideia em um negócio", lembrou.

Quando começou a produzir os primeiros bolos e petiscos naturais, Thaianny fazia faculdade de Economia, mas, após se decepcionar com o mercado de trabalho na área em Cuiabá, decidiu seguir novos caminhos.

Atualmente, a jovem precisa conciliar a grande demanda dos clientes ávidos, que buscam por petiscos especiais para recompensar seus cachorrinhos, com a rotina exigente do curso de Medicina.

"Comecei com a 'PetCakes' quando ainda cursava economia. Hoje sou graduada, mas quando me formei fiquei insatisfeita com o mercado de trabalho em Cuiabá. Depois de algumas reviravoltas da vida, sou estudante de Medicina", contou.

Além do amor por produzir as receitas especiais a base de frutas, verduras, proteínas diversas e grãos integrais, a venda dos bolos e petiscos naturais para animais também é uma das formas de Thaianny arcar com os gastos da faculdade.

Do bolo de aniversário que fez especialmente para o cãozinho até as vendas sob encomenda, a jovem contou que precisou se dedicar e se especializar no ramo de alimentação natural e pestiscos funcionais para cães e gatos.

Thaianny ressaltou que todas as receitas produzidas por ela atualmente foram elaboradas e testadas por veterinários.

"Fiz cursos especializados em alimentação natural e petiscos funcionais com a médica veterinária Sylvia Angélico, pioneira no Brasil em dietas naturais para cães e gatos, que são consagradas no mundo todos", contou.

Como ainda não possui uma loja física, Thaianny costuma atender por WhatsApp, das 9h às 18h.

"Combino os horários para retiradas e, sempre que possível, fazemos entregas diretamente para o cliente", explicou.

Mais informações pelo telefone: (65) 9.8151-5027