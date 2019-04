DA REDAÇÃO



Os órgãos da administração municipal não terão expediente na segunda-feira (8), durante a comemoração dos 300 anos de Cuiabá. Serão mantidos apenas serviços essenciais, como saúde, segurança, coleta de lixo, manutenção de distribuição de água, defesa civil, fiscalização e orientação do trânsito.

Na saúde, as Unidades de Urgência e Emergência de Pronto Atendimento (UPAs), das regiões Norte e Sul, nos bairros Morada do Ouro e Pascoal Ramos, respectivamente, funcionam regularmente. Além dessas unidades, as policlínicas e o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá também estarão com as portas abertas.

Na segurança, todas as delegacias, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), unidades do Centro Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc), batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estarão trabalhando em regime de plantão.

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL), o comércio poderá abrir normalmente no feriado. Isso porque, conforme a convenção coletiva do setor, a abertura do comércio não é permitida por Lei nos feriados civis e religiosos de 1º de janeiro, Sexta-feira Santa, 1º de Maio (Dia do Trabalhador), Finados (02 de novembro) e Natal (25 de dezembro).

Nas agências bancárias, segundo o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e do Ramo Financeiro do Estado de Mato Grosso (SEEB-MT), também não haverá atendimento.

A Federação Brasileira de Bancos (FENABRAN) informa que as contas de consumo, como de água, energia, telefone, e os carnês que tiverem essas datas como vencimento, poderão ser pagos no primeiro dia útil após o feriado. Os serviços de caixa eletrônico, internet banking, mobile banking e de banco por telefone estarão disponíveis.