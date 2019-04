A revisão com biometria foi concluída nos seguintes municípios: Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Araputanga, Araguainha, Araguaiana, Arenápolis, Acorizal, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Campos de Júlio, Campo Novo do Parecis, Cláudia, Colíder, Chapada dos Guimarães, Cocalinho, Campo Verde, Diamantino, Serra Nova Dourada, Jangada, Rosário Oeste, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Nova Santa Helena, Planalto da Serra, Torixoréu, Nobres, Indiavaí, Poconé, Primavera do Leste, Pontes e Lacerda, Nortelândia, Nossa Senhora do Livramento, Ribeirãozinho, Luciara, Rondonópolis, Nova Brasilândia, Ponte Branca, Jaciara, Santo Antônio do Leverger, Vale de São Domingos, Guarantã do Norte, Guiratinga, Mirassol D'Oeste, Poxoréu, São José dos Quatro Marcos, Sapezal, Vera, Sinop, Várzea Grande e Cuiabá.