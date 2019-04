DA REDAÇÃO



No dia em que comemora seus 300 anos, a Capital mato-grossense Cuiabá recebe homenagens. Entre elas se destacam três obras de arte, feitas no muro do Colégio Salesiano São Gonçalo e Santuário Nossa Senhora Auxiliadora, na Avenida Tenente Coronel Duarte (Prainha), localizada no coração da cidade. Os desenhos foram feitos pelo artista Adão Silva, conhecido como Babu 78, e mostram a história de Cuiabá e dos Salesianos.

“A ideia é que cada cuiabano que passar pelo local possa se sentir representado pela obra”, diz o diretor da escola, padre Paulo Vendrame.

Ele explica que a proposta foi desenvolver três painéis representando fases distintas de Cuiabá.

“O primeiro painel mostra a chegada dos salesianos em Cuiabá, pelo rio Cuiabá. O outro com o trabalho do Colégio São Gonçalo ao longo dos anos, e o último com cenas da Cuiabá antiga, com um povo religioso em seus casarões antigos, e cercada de prédios, que surgirão ao longo do tempo”, disse.

Uma missa em ação de graças foi celebrada logo cedo, às 6h30, e após a benção, ocorreu um descerramento de placa homenageando a capital, ao lado da pintura. Por fim, foi realizado um café da manhã compartilhado, com todos os participantes.

A servidora pública aposentada Sonia Capelo aprova a iniciativa e diz ser testemunha do trabalho dos salesianos na capital do pantanal. “É merecida essa homenagem. Eu nasci em Cuiabá e sempre presenciei o trabalho dos salesianos ao longo dos tempos, desenvolvendo o sonho de Dom Bosco. Um trabalho muito importante para toda sociedade, com uma escola de referência, onde meus filhos inclusive estudaram,”, explica.

Para o estudante Paulo Ricardo da Guia Calassa, que participou da missa e da cerimônia de lançamento, as imagens sintetizam bem toda a história. “Ficou muito bonito. Conta a história e evolução de Cuiabá, a chegada dos bandeirantes e o encontro com os índios. Nota 10”, elogia o aluno do 5ª ano do ensino fundamental.

Os painéis podem ser apreciados por todos diariamente, nos muros do Colégio Salesiano, de frente à Avenida Tenente Coronel Duarte.