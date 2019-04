DA REDAÇÃO



Alunos de cinco a 17 anos, do ensino básico ao médio, da Escola Municipal Santa Helena, na região da Vila de Jangada Roncador, em Chapada dos Guimarães (a 65 km de Cuiabá), participaram de oficinas com atividades práticas e teróricas da área de Paleontologia. Durante o evento, os estudantes também puderam fazer o reconhecimento de fósseis em um sítio de escavação.

As oficinas foram organizadas pela equipe do Laboratório de Paleontologia e Sistemática da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) em parceria com a Escola Municipal Santa Helena, o Museu de História Natural Casa Dom Aquino de Cuiabá e com o Projeto de Extensão Educação e Geociências da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Como os temas: "Como se tornar um/uma paleontólogo/a; o mercado de trabalho do/a Paleontólogo/a; técnicas e equipamentos de trabalho de campo e de laboratório; planejamento de trabalhos de campo; paleoarte; reconstrução de dinossauros", o evento aconteceu durante os dias 25 e 29 de março.

Além do treinamento prático em um sítio de escavação, os alunos também visitaram uma exposição no Museu de História Natural Casa Dom Aquino, no qual os puderam conhecer espécimes fossilizados coletados na área de Jangada Roncador e de outras regiões do país, bem como artefatos arqueológicos.

O Museu de História Natural Casa Dom Aquino possui exposição permanente de Paleontologia e Arqueologia, também conta com a reconstrução do esqueleto da espécie de dinossauro Pycnonemosaurus nevesi, que pertence ao grupo dos Abelisauridae.

Este é o principal atrativo do museu e foi baseado no trabalho de Kellner & Campos (2002), que descreveram a espécie de dinossauro descoberto na Fazenda Roncador, hoje região da Vila de Jangada Roncador, depois de mais de 60 anos.

O objetivo do evento foi disseminar para a comunidade local, principalmente aos alunos da Escola Municipal Santa Helena a Paleontologia e as atividades de pesquisa paleontológica desenvolvida na região de Jangada Roncador pelas instituições organizadoras. A pesquisa vem sendo desenvolvida também por pesquisadores do Laboratório de Paleontologia e Evolução da Universidade Federal de Goiás.

Este não foi o primeiro evento de Paleontologia na região, que teve no dia 5 de março de 2018 o “Dia Paleontológico”.

A partir de então, o interesse da comunidade em conhecer as atividades do projeto de pesquisa paleontológica na região aumentou, o que culminou na organização do último evento. Novas atividades e eventos estão sendo planejados para outras escolas da região do município de Chapada dos Guimarães.

A Secretaria de Educação de Chapada dos Guimarães tem apoiado o projeto de pesquisa com atividades de extensão e ensino, parceria que poderá abrir oportunidades de estágio e iniciação científica para os alunos da região na área da Paleontologia.