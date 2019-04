DA REDAÇÃO



O decrescente nível das águas do rio Cuiabá, impossibilitou a permanência do Navio de Assistência Hospitalar da Marinha do Brasil. A equipe precisou encerrar as atividades antes desta terça-feira (9), data prevista para o fim dos atendimentos.

De acordo com o 6º Distrito Naval, não há previsão para a queda no nível de água do rio ser normalizada, colocando em risco a segurança da navegação dos meios navais.

O navio da Marinha precisou ser retirado do rio na tarde de domingo (7).

Balanço

Durante o período de permanência da equipe na Capital - de 4 a 7 de abril - foram realizados 88 atendimentos médicos, 195 procedimentos odontológicos e distribuídos 1.623 medicamentos. Ao todo, somando-se a visitação, foram recebidos 379 cuiabanos a bordo.