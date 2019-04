Lixo está sendo descartado em área de preservação permanente, no Bairro Lagoa do Jacaré

BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Uma Área de Preservação Permanente (APP), no Bairro Lagoa do Jacaré, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, tem sido utilizada para o descarte irregular de lixo, segundo denúncia feita por moradores locais.

Marcelo Cruz Raimundo, de 33 anos, que reside em frente à APP, contou que há cerca de três semanas, durante visita das agentes de saúde, ele e os vizinhos foram orientados a deixar os lixos e entulhos na frente das casas.

Segundo ele, os moradores da região receberam a informação de que uma equipe da Prefeitura de Várzea Grande passaria para recolher os entulhos.

“Pediram para colocarmos os lixos em frente às casas e, desde então, ninguém apareceu para buscar”, disse.

Marcelo contou ainda que, com o grande acúmulo de lixo no local, mais pessoas têm aproveitado para fazer descartes ilegais na região.

No local, é possível encontrar móveis velhos e até mesmo sobras de construção.

“Como está cheio de lixo, outras pessoas da região também estão jogando objetos no local, o que não poderia acontecer, já que é uma Área de Preservação Permanente”, apontou o morador.

Outro lado

Por meio da assessoria, a Prefeitura de Várzea Grande informou que uma ação que une o combate à dengue e a limpeza pública está sendo realizada na região.

Uma equipe da Vigilância Sanitária, formada pelas agentes de saúde, terminou o trabalho de fiscalização no Bairro Lagoa do Jacaré, porém como a equipe de limpeza ainda não teria conseguido concluir a ação em um bairro vizinho, os entulhos ficaram acumulados no local.

A assessoria informou que a limpeza deverá começar a ser realizada no bairro nesta quarta-feira (10).