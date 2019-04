DA REDAÇÃO



O Conselho Municipal de Saúde realiza de quarta a sexta-feira (10 a 12 de abril), no Hotel Fazenda Mato Grosso, a 13ª Conferência Municipal de Saúde. O ato é realizado a cada dois anos, seguindo as diretrizes da Lei Complementar 094/2003 e traz importantes avanços na avaliação e proposição de diretrizes para a política municipal de saúde.

O evento reúne representantes do poder público, dos trabalhadores da saúde, lideranças, usuários e observadores para discutir questões ligadas ao Fortalecimento e Ampliação da Participação Social. As temáticas federais que norteiam os debates são; Democracia e Saúde: Saúde Como Direito, Consolidação e Financiamento do SUS.

Com base no tema serão apreciadas e colocadas em aprovação, as propostas colhidas nas nove pré-conferências realizadas nas quatro regionais de Cuiabá e em cinco áreas rurais, onde foram levantadas as necessidades de cada comunidade e debatidas estratégias sobre cada tema apontado pela sociedade.

Serviço:

Data: 10, 12 e 13 abril

Horário: Das 08h às 18h horas

Local: Hotel Fazenda Mato Grosso – Rua Antônio Dorileo, nº 1100 bairro Coxipó

Confira a programação completa da 13ª Conferencia Municipal de Saúde:

10/04/2019 (Quarta-Feira) Abertura

07:30h –Credenciamento

08:00h –Apresentação Cultural

08:30h –Abertura Oficial – Composição da Mesa Coordenador de Mesa: Dr. Luiz Antônio Possas de Carvalho - Secretário de Saúde de Cuiabá e Presidente do CMS de Cuiabá

09:30h – Conferência Magna: “Democracia e Saúde: Saúde como Direito, Consolidação do SUS e Financiamento do SUS”. Conferencista: Esp. Edney Vander Pacheco de Vasconcelos - Médico Clínico Geral, Especialista em Saúde da Família pela UnaSUS e Apoiador da Política Nacional de Humanização. Coordenador de Mesa: Julio Cesar de Souza Garcia – Coordenador da 13ª Conferência e Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde

10:15h – Debate

11:00 – Leitura e Aprovação do Regimento da 13ª Conferência Municipal de Saúde de Cuiabá. Coordenador de Mesa: Julio Cesar de Souza Garcia – Coordenador da 12ª Conferência Municipal de Saúde de Cuiabá e Vice – Presidente do CMS – Cuiabá/MT. Leila Maria Boabaid Levi – Conselheira Municipal de Saúde de Cuiabá Relatora Geral: Me. Soraia Pinto Tamberi Rodrigues Maciel – Servidora Efetiva da SMS-Cuiabá e SES-MT

12:30h – Almoço

14:00h – Análise da Conjuntura Política de Saúde de Cuiabá: A Percepção do Controle Social e da Gestão Municipal. Conferencistas: Leila Maria Boabaid Levi – Conselheira Municipal de Saúde de Cuiabá. Dr. Luiz Antônio Possas de Carvalho – Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá. Coordenadora de Mesa: Dúbia Beatriz Oliveira Campos – Conselheira Municipal de Saúde de Cuiabá

15:30h – MESA 1: “Saúde como Direito” Conferencistas: Dr. Alexandre de Matos Guedes – Promotor de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso. Coordenador de Mesa: Wille Márcio Nascimento Calazans - Conselheiro Municipal de Saúde de Cuiabá. Debatedor (a): Leila Maria Boabaid Levi – Conselheira Municipal de Saúde de Cuiabá

16:15 – Debate

18:00 h - Encerramento

11/04/2019 (Quinta – Feira)

08:00 h – Dinâmica de Abertura

08:30 h – MESA 2: “Consolidação dos Princípios do Sistema Único de Saúde (SUS)” Conferencista: Me. Marcos Aurélio Bertúlio Neves – Docente do Instituto de Saúde Coletiva da UFMT na área de Políticas, Planejamento e Gestão e Mestre em Saúde e Ambiente. Coordenadora de Mesa: Francine Fonseca Simões - Conselheira Municipal de Saúde de Cuiabá. Debatedora: Priscilla Claro de Oliveira - Conselheira Municipal de Saúde de Cuiabá

09:15 h – Debate

10:00 h - MESA 3: “Financiamento Adequado e Suficiente para o Sistema Único de Saúde (SUS)” Conferencistas: Dr. Ricardo Venero Soares - Doutor em Contabilidade Pública e Auditor do SUS. Coordenador (a) de Mesa: Sandra Maria G. Anunciação – Coordenadora de Orçamento da SMS-Cuiabá Debatedora: Nilva Maria de Campos – Coordenadora do PDI da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá

11:15 h – Debate

12:00h – Almoço

13:30 h – Trabalhos em Grupo

18:00 h - Encerramento 12/04/2019 (Sexta – Feira) 08:00 h – Dinâmica de Abertura

08:30 h – Plenária Final 12:00 h – Almoço

13:30 – Continuidade da Plenária Final

15:00h – Eleição dos Delegados de Cuiabá para a 9ª Conferência Estadual de Saúde de MT

18:00 h - Encerramento