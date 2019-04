DA REDAÇÃO



Um encontro informal de pessoas com interesses similares pode ser o espaço ideal para fomentar acordos e parcerias. A prática, chamada Meetup, é usual em grandes centros de negócios pelo mundo e começa a ganhar força em Cuiabá.

Na próxima segunda-feira (15.04), às 19h, no Palácio da Instrução, um desses encontros reunirá representantes do esporte, da cultura e do coletivo Startup MT.

Promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, por meio da Superintendência de Desenvolvimento da Economia Criativa, o “Meetup cultura, esporte, criatividade e startup” busca propiciar um ambiente que possa gerar novos projetos, parcerias e soluções às atividades de esporte e de cultura no Estado.

Para a superintendente de Economia Criativa da Secel, Keiko Okamura, o Meetup vai possibilitar o compartilhamento de ideias e a ampliação de redes de contatos. “Um encontro assim serve para abrir canais de comunicação. É uma oportunidade de se discutir de forma mais descontraída como usar o potencial criativo das áreas de esporte e cultura para abrir mercados e solucionar problemas”, explica Keiko.

Mesmo tendo uma proposta mais despojada, o evento será conduzido de forma a facilitar a continuação de diálogos direcionados para a troca de ideias que possam sair do papel e ganhar mercado.

No início, haverá um painel com representantes dos segmentos da cultura e esporte. Em seguida, representantes do coletivo Startup MT apresentarão exemplos de formatos inovadores para os setores cultural e esportivo em Mato Grosso.

Para participar do encontro, basta preencher gratuitamente o formulário AQUI.

Startup MT

É uma comunidade de Startups de Mato Grosso. Possui mais de 60 startups representadas em diversas áreas de atuação: serviços para pequenas e médias empresas, educação, esportes, cultura e outras. Sua missão é desenvolver o ecossistema de Startups em Mato Grosso, disseminando conhecimento, fortalecendo negócios e empreendedores inovadores.

Serviço:

O que: Meetup cultura, esporte, criatividade e start up

Quando: 15/04, às 19h

Onde: Palácio da Instrução

Para quem: artistas, esportistas, empreendedores criativos

Inscrições: CLIQUE AQUI