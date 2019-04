DA REDAÇÃO



Religiosidade e fé sempre foram predicados do povo mato-grossense. Por isso, o Museu de Arte Sacra de Mato Grosso reservou para o mês do aniversário da capital, a exposição fotográfica Festas Religiosas de Cuiabá, que estreia nesta sexta-feira (12), às 20h, com entrada franca.

Em cartaz até o dia 26 de maio, a exposição reúne trabalhos de 14 importantes fotógrafos, com olhares especificamente voltados às ricas manifestações religiosas e culturais da baixada cuiabana. Entre os nomes, destacam-se Rai Reis, José Medeiros, Mayke Toscano, Mario Friedlander, Jr Silgueiro, dentre outros artistas da luz.

Para o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Allan Kardec, esta é uma justa homenagem à Cuiabá, na semana em que a cidade comemora seu tricentenário.

“Esta é a primeira exposição temporária do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso que vem para homenagear a fé e a religiosidade do nosso povo. Uma exposição singular, com olhares de grandes fotógrafos sobre nossas mais genuínas manifestações religiosas”.

Para a coordenadora do MASMT , Viviene Lozi, após dois anos de portas fechadas, o Museu de Arte Sacra, que tem uma rica exposição permanente, abre as portas para a primeira de muitas exposição temporárias. “Estamos felizes com essa exposição que abre caminho para muitas outras, depois de tanto tempo com as portas fechadas. O tema dessa exposição de agora é uma clara homenagem aos 300 anos de Cuiabá, por isso, procuramos envolver o maior número de participantes. Não tem como falar da história de Cuiabá sem passar pela memória e história da fé, festividade e religiosidade dessa terra abençoada”, adianta.

Nova fase

A reabertura dos museus é uma prioridade da nova gestão da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, compromisso firmado pelo secretário Allan Kardec nos primeiros dias de seu mandato. “Estamos comprometidos com reabertura dos museus e, mais que isso, mantê-los abertos com programações atrativas e de qualidade”, destaca Allan.

Kardec comenta ainda sobre a cadeia produtiva da qual os museus fazem parte. “É muito significativo para o artista, poder exibir seus trabalhos em museus, isso agrega muito valor. E muito acertado neste momento em que Cuiabá comemora 300 anos, pois todo o Vale do Rio Cuiabá tem bastante tradição de festas religiosas, essa cultura está ligada à origem das pessoas daqui”, arrematou.

Viviene Lozi acrescenta. “O Museu de portas abertas novamente é uma conquista da sociedade e da instituição que sempre insistiu no segmento do patrimônio, com o intuito de valorizar e preservar a nossa história. Nosso objetivo é fazer com que o aparelho se recoloque novamente para a sociedade, com atividades educativas e culturais, pesquisas e preservação do patrimônio”.

Associação dos Produtores Culturais de Mato Grosso – Ação Cultural assina em conjunto com Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer a gestão compartilhada do O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso por meio do termo de colaboração nº 1393/2018.

Serviço

Tema: Exposição fotográfica Festas Religiosas de Cuiabá

Quando: 12/04 (sexta-feira)

Horário: a partir das 20h

Quem pode participar: Livre para todas as idades/ Entrada franca

Local: O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso fica na Praça do Seminário, na Rua Clóvis Hugney, 239, bairro Dom Aquino. Funcionará de quarta-feira a domingo, das 9h às 17h. Ingresso a R$5.

Outras informações: (65) 3646-9101