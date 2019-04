DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Cuiabá começa entregar os kits da 33ª Corrida Bom Jesus de Cuiabá dos 300 anos. A retirada acontece na Loja Martinello da Avenida Fernando Correa, nos dias 10,11 e 12, das 9h às 19h. Para retirada, os inscritos precisam apresentar um documento de identificação pessoal.

De acordo com o secretário-adjunto de Esportes, Edilson Odilon, caso o inscrito não puder fazer a retirada nestes dias, pode pedir para um representante, que precisará levar: o comprovante de inscrição e documento de identidade (original ou xerox do inscrito e do próprio representante). Neste caso, é permitida a retirada do kit.

“É importante que o inscrito faça a retirada, mas caso ele não consiga estar presente, pode enviar um representante, munido do comprovante de inscrição e um documento pessoal, garantindo os materiais para sua participação na prova”, explica Edilson.

Durante os três dias de entrega dos kits, caso ainda tenha vaga, a equipe organizadora da prova estará presente na Loja Martinello, fazendo a inscrição de forma presencial. O boleto no valor de R$ 50,00 será emitido e impresso na hora, e o pagamento feito via cartão também no local, junto com a retirada do kit.

Esporte solidário

A prova acontece no dia 14 de abril e traz, além do incentivo ao esporte, o cunho social, onde o valor arrecado com as inscrições será revertido em cestas básicas, doadas, ao final, para instituições que prestam serviços assistenciais na Capital.

“É mais uma ação de inclusão social, que levanta a bandeira das necessidades dos menos favorecidos, que são os que precisam da gestão. Então, a corrida, além de fomentar o esporte, também tem como eixo principal, o social. Ano passado arrecadamos 30 toneladas de alimentos e fizemos uma linda festa solidária. Este ano, queremos chegar a 50 toneladas”, reforçou o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo.

Percurso

A prova traz como símbolo o Palácio Alencastro, com a largada do Parque das Águas, passando dentro do Centro Político, descendo a tradicional Avenida do Historiador Rubens de Mendonça, pegando a área central pela Getúlio Vargas, descendo a Joaquim Murtinho para sair na região da 15 de novembro, seguindo até a Orla do Porto.

Isenções

Estão isentas da taxa de contribuição, as pessoas com deficiência e idosos acima de 60 anos. Essas pessoas que se enquadram nestas duas categorias deverão realizar suas inscrições na sede da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Todas essas e demais normativas estão previstas no regulamento da corrida, publicado no Diário de Contas nº 1473, no dia 14 de março, nas páginas 44 a 45.

Premiação e novidades

Ao todo, serão distribuídos R$ 25 mil em premiação. Diferente dos outros anos, o evento traz quatro novas categorias - as Categorias Destaques - além das já tradicionais: Idoso (a), melhor Fantasia, melhor Cuiabano (a) e a categoria melhor Servidor (a) municipal. Todos receberão premiação no valor de R$ 500,00.