DA REDAÇÃO



A entrega da camiseta comemorativa dos 300 anos de Cuiabá, assinada pelo renomado estilista Sérgio K, acontece, nesta quinta-feira (11), na loja Corpo e Arte Homem do Shopping Estação, em evento alusivo ao aniversário da Capital e aos 35 anos da conceituada grife de artigos masculinos.

O voucher de retirada da camiseta ainda pode ser adquirido via Núcleo de Apoio à Primeira-dama e está nas últimas unidades por ser uma edição limitada e especial, feita em homenagem ao tricentenário da Capital.

A ocasião também fica marcada pela entrega simbólica do cheque com o valor total das vendas das camisetas que tem os recursos destinado à Associação de Amigos da Criança com Câncer de Mato Grosso (AACC-MT). A instituição foi escolhida pela Prefeitura de Cuiabá, via Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, em conjunto com a primeira-dama Márcia Pinheiro.

“A Silvia Lino, proprietária da Corpo e Arte, nos procurou para fecharmos essa parceria de cunho social e fizemos um levantamento das instituições que poderiam receber esse dinheiro para ajudar nas suas atribuições. Chegamos ao consenso de escolher à AACC porque ela tem um grau de necessidade maior, são crianças que precisam de ajuda, acompanhamento médico e todo o apoio social que essa importante instituição oferece”, explicou a primeira-dama.

De acordo com o último balanço, a AACC-MT atendeu 1.430 crianças e adolescentes, e realiza constantemente ações beneficentes para arrecadação, principalmente de alimentos onde o consumo fica em média de 45 mil refeições anuais e em torno de 3,7 mil ao mês, segundo levantamento da instituição.

“Essa ajuda vai ser de suma importância para a instituição porque nós vamos aplicar o recurso na aquisição de uma máquina de purificação de água. A água dessa máquina irá ajudar no tratamento contra o câncer. Vai ajudar a imunidade da criança e durante todo o tratamento a AACC de Mato Grosso do Sul, por exemplo, já está utilizando esse aparelho”, contou Perolina César, gestora da AACC.

Ainda segundo a gestora, o aparelho custa em torno de R$ 24 mil e é uma revolução tecnológica com inúmeros benefícios à saúde sendo capaz de produzir cinco tipos de águas diferentes.

Informações: (65) 3645-6048.