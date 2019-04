As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 18 de abril, das 13h às 17h, de segunda à sexta-feira no Posto da Cidadania, localizado na Avenida Adelino de Souza Campos, 41, Centro de Itiquira, ou na Sub Prefeitura Municipal em Ouro Branco do Sul, Avenida Zenaide Avena de Oliveira, Ouro Branco do Sul.