BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Uma mulher de 32 anos morreu enquanto lavava roupas no sítio Senhora do Desterro, na Agrovila 6, localizada no Assentamento Antônio Conselheito, em Tangará da Serra, no final da tarde dessa terça-feira (9).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Josiane Lopes dos Santos foi vista desmaiada por uma das filhas dela. A criança teria informado o pai, que foi até o local para verificar o que tinha acontecido e encontrou a mulher desacordada, segurando um rádio nas mãos.

Ainda segundo o BO, a vítima estava descalça e com as roupas molhadas, pois estava lavando roupa na área externa da residência.

De acordo com a polícia, a mulher morreu em decorrênca de uma descarga elétrica. Josiane e o marido tinham cinco filhos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada pelo marido de Josiane e atestou a morte. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).