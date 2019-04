DA ASSESSORIA



A Itaipava, a cerveja 100% verão, para celebrar os 300 anos da capital mato-grossense irá realizar edição especial do projeto cultural Itaipava De Som a Sol Cuiabá – 300 anos de Verão com as atrações nacionais: duo de música eletrônica Elekfantz, a dupla sertaneja Henrique e Diego, o cantor Vitor Kley e a atração regional o trio Pescuma, Henrique e Claudinho.

O evento, que será uma grande festa preparada com música, arte e entretenimento, de forma gratuita, acontece no dia 14 de abril, das 16h30 às 23h20, na área externa da Arena Pantanal, em Cuiabá.

E além das atrações musicais a cerveja 100% Verão proporcionará experiências exclusivas, com uma estrutura que permite ao público estar perto dos artistas e ter um momento agradável entre amigos.

Enquanto os shows acontecem, haverá criação de um painel único com os grafiteiros, Babu78 e Jean Siquera e a participação da artesã, Cleide Antunes. No local ainda serão expostas as telas pintadas das 5 edições anteriores do Itaipava De Som a Sol Cuiabá.

“O verão nunca acaba para a Itaipava. No Som a Sol que é verão o ano inteiro, e por isso vamos celebrar os 300 verões da querida capital mato-grossense com esta edição especial. Convidamos os cuiabanos a participarem desta comemoração e a curtirem esse momento único”, convida Eliana Cassandre, Gerente de Propaganda da Itaipava.

No entorno das apresentações, a Itaipava oferecerá serviços para tornar os momentos de diversão ainda melhores. O espaço novamente área customizada composta por engradados de Itaipava, banheiros VIPS e carregadores de celular. Para eternizar o momento entre amigos, o Lambe-lambe (totem de foto) disponibilizará fotos impressas para quem quiser.

E pra quem tem fome e quer ter energia pra acompanhar os shows também haverá Parque de Food Trucks, com diferentes nomes da gastronomia local, como: (Rosana Pavão); Kween Burguer (hambúrguer), Cozinha dos Fundos (hambúrguer), Pastel Imperial (Pastel e Caldo de Cana), Divina batata (Batata recheada) e Capriatta. Além de, é claro, muito chopp e cerveja Itaipava geladíssima, refrigerantes IT e amostras grátis de TNT.

Serviço

O quê: Projeto cultural Itaipava de Som a Sol

Onde: Arena Pantanal

Quando: 14 de abril, das 16h30 às 2320h

Entrada: Gratuita

Shows:

DJ - 16h30 às 17h

Henrique, Claudinho e Pescuma – 17h às 18h

DJ – 18h às 18h30

Elekfantz – 18h30 às 19h30

DJ – 19h30 às 20h00

Henrique e Diego – 20h às 21h30

DJ – 21h30 às 22h

Vitor Kley - 22h às 23h20

