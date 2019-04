DA REDAÇÃO



Mais de 170 oportunidades de emprego estão abertas no Sine Municipal nesta quarta-feira (10). Os salários variam entre R$ 998,00 e 2.685,47 e em muitos casos incluem comissão e benefícios. Pessoas com deficiência (PCD) também são contempladas pelo quadro, nas funções de atendente, auxiliar de estoque e lavador de veículos.

Os interessados devem comparecer às duas unidades do Sine, localizados na Rodovia Palmiro Paes de Barros, no bairro Coxipó e no Shopping Popular. Ali, além de se candidatarem às oportunidades, podem solicitar a Carteira de Trabalho e dar entrada ao seguro desemprego. Não é necessário fazer agendamento prévio.

Para cada um dos serviços oferecidos, são distribuídas 50 senhas a partir de 7h. Contudo, se os cidadãos forem atendidos antes do horário de encerramento, às 17h, os servidores continuam recebendo as demandas dos que chegarem.

É importante destacar que os candidatos devem procurar o órgão periodicamente para atualizarem seus cadastros, aumentando assim as chances de conquistarem uma vaga. Sendo assim, é importante comparecer aos postos de atendimento portando carteira de trabalho, RG, CNH e comprovante de endereço.

