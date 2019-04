DA REDAÇÃO



Com show nacional do sambista Jorge Aragão, a Orla do Porto recebe o Festival do Chopp dos 300 Anos, nesta sexta-feira e sábado (12 e 13 de abril). Além do sambista, o evento conta com várias atrações regionais que vão se apresentar durante os dois dias de evento.

O Festival realizado pela Prefeitura de Cuiabá tem o patrocínio da Itaipava. A entrada é gratuita e os portões serão abertos a partir das 18h, com os shows iniciando às 20h.

Antes do sambista Jorge Aragão que sobe ao palco às 00h de sexta-feira, a programação conta com dj às 20h e o samba Digoreste, às 21h30. Já no segundo dia de festa, sobem ao palco Imitáveis, Scort Som, Pescuma, Henrique e Claudinho, Anselmo e Rafael e dj.

“Para comemorar os 300 anos da cidade mais calorosa do Brasil, nada mais assertivo que um festival reunindo esse grupo de artistas, incluindo nosso amado e talentoso Jorge Aragão, junto com o que há de melhor do nosso regional. Vai ser uma linda festa. Venham participar, vamos celebrar esse marco da nossa Capital”, conclamou o prefeito Emanuel Pinheiro.

O secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo, ressalta que todo o recurso para promover o evento, foi buscado na iniciativa privada e reforça a valorização dos artistas locais.

“É um evento voltado ao entretenimento, lazer, que foi desenvolvido com a parceria da iniciativa privada, como vem buscando a gestão nos projetos de eventos, como o Reveillon. Dentro da programação, temos espaço para o nosso regional, com seis atrações da terra. Isso mostra a preocupação da gestão com a valorização das raízes, do que é da terra”, frisa Vuolo.

Programação:

Sexta-feira (12)

20h - Dj

21h30 - Samba Digoreste

00h - Jorge Aragão

Sábado (13)

20h - Dj

21h - Imitáveis

22h - Scort Som

23h30 – Pescuma, Henrique e Claudinho

1h – Anselmo e Rafael