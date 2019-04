DA REDAÇÃO



As inscrições para o programa Qualifica Cuiabá, edição Mulher iniciam, nesta quinta-feira (11), em todos os 14 Centros de Referência de Assistência Social da Prefeitura de Cuiabá.

O projeto idealizado pela primeira-dama Márcia Pinheiro, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), a Federação do Comércio (Fecomércio) e o Serviço Social do Comércio (Sesc) e irá levar cursos profissionalizantes totalmente gratuitos à população, diretamente em seus bairros.

São 780 vagas para nove cursos diferentes nas áreas de beleza e alimentação com a carga horária média de 90 horas e com a características de desenvolvimento do trabalho em nível local, ou seja, o aprendizado pode ser colocado em prática no próprio bairro ou região.

“São cursos como manicure, designer de sobrancelhas, produção de salgados, bolos e pães, que oportunizam à essas mulheres trabalho na sua própria casa, oferecer seus serviços ou produto no próprio bairro, na sua vizinhança e assim gerar renda para sua família. Alguns cursos, inclusive fizeram parte do Qualifica 300 no ano passado e temos diversos casos de sucesso de alunos que estão gerando renda familiar”, disse a primeira-dama.

O público-alvo dessa edição do programa são as mulheres que foram mapeadas pelos Cras em situação de vulnerabilidade social. Alguns dos pré-requisitos ou critérios para a inscrição são: idade mínima de 18 anos; ensino fundamental incompleto; ser a responsável pela unidade familiar; sem fonte de renda; em situação de violência doméstica; residentes de áreas de risco e/ou ocupação irregular; pessoa com deficiência; exercendo maternidade em situação precária, dentre outros.

A documentação necessária são as básicas: Carteira de Identidade (RG), comprovante de endereço ou auto-declaração de endereço; comprovante de escolaridade e o Número da Identificação Social (NIS).

Confira a tabela de cursos em cada Cras, abaixo:

Cras CPA

Rua 67, Quadra 09, Nº 47, Bairro CPA 3 Setor I

Tel: (65) 3646-7167

- Produção de Salgados Tradicionais, 72 horas – 20 vagas

- Manicure e Pedicure, 160 horas – 20 vagas

- Técnicas Básicas de Depilação, 80 horas – 20 vagas

Cras Dom Aquino

Rua Irmã Elvira Paris, S/N, Bairro Dom Aquino

Tel: (65) 3617-1233

- Produção de Salgados Tradicionais, 36 horas – 20 vagas

- Designer de Sobrancelhas, 20 horas – 20 vagas

- Manicure e Pedicure, 160 horas – 20 vagas

Cras Dr. Fábio

Rua Várzea Grande, N° 437, Bairro Dr. Fábio I

Tel: (65) 3649-5382

- Produção de Pães, Bolos e Salgados, 100 horas – 20 vagas

Cras Getúlio Vargas

Rua S, esquina c/ Av. Principal, S/N, Bairro Getúlio Vargas

Tel: (65) 3313-3144

- Maquiagem, 160 horas – 20 vagas

- Designer de Sobrancelhas, 20 horas – 20 vagas

- Manicure e Pedicure, 160 horas – 20 vagas

Cras Jardim Araça

Rua J, esquina com a Rua C, S/N, Bairro Jd. Araçá

Tel: (65) 3616-6672

- Produção de Salgados Tradicionais, 72h – 20 vagas

- Maquiagem, 160 horas – 20 vagas

- Designer de Sobrancelhas, 20 horas – 20 vagas

- Técnicas Básicas de Depilaçao, 80 horas – 20 vagas

Cras Jardim União

Rua dos Trabalhadores, S/N, Bairro Jd. União

Tel: (65) 3616-6656

- Produção de Salgados Tradicionais, 36h – 20 vagas

- Manicure e Pedicure, 160 horas – 20 vagas

- Designer de Sobrancelhas, 20 horas – 20 vagas

- Técnicas Básicas de Depilaçao, 80 horas – 20 vagas

Cras Nova Esperança

Rua J, S/N, Bairro Nova Esperança (Próximo a Escola Jesus Crianç

Tel: (65) 3313-3107

- Manicure e Pedicure, 160 horas – 20 vagas

- Designer de Sobrancelhas, 20 horas – 20 vagas

Cras Novo Colorado *cursos ministrados no Jardim Araça

Rua Antônio Gonçalves, Qdr B, Nº33, Bairro Novo Colorado

Tel: (65) 3313-3281

- Produção de Salgados Tradicionais, 72h – 20 vagas

- Maquiagem, 160 horas – 20 vagas

- Designer de Sobrancelhas, 20 horas – 20 vagas

- Técnicas Básicas de Depilaçao, 80 horas – 20 vagas

Cras Osmar Cabral

Av. 02, Lote 05, Bairro Osmar Cabral

Tel: (65) 3621-4484

- Produção de Salgados Tradicionais, 36h – 20 vagas

- Manicure e Pedicure, 160 horas – 20 vagas

Cras Pedra 90

Av. Nilton Rabello de Castro, S/N, Bairro Pedra 90

Tel: (65) 3617-1954

- Produção de Bolos e Docinhos decorados. 20h – 20 vagas

- Manicure e Pedicure, 160 horas – 20 vagas

- Designer de Sobrancelhas, 20 horas – 20 vagas

Cras Pedregal

Rua Manaíra, S/N Bairro Pedregal (Antigo Centro da Juventude)

Tel: (65) 3619-5567

- Produção de Pães, Bolos e Salgados, 100h – 20 vagas

- Artesão de Pintura em Tecido, 160 horas, 20 vagas

Cras Planalto

Rua Atlas, S/N, Bairro Planalto

Tel: (65) 3619-5568

- Manicure e Pedicure, 160 horas – 20 vagas

- Designer de Sobrancelhas, 20 horas – 20 vagas

Cras Praeiro

Rua Mato Grosso, N° 124, Bairro Praeirinho

Tel: (65) 3617-1606

- Manicure e Pedicure, 160 horas – 20 vagas

- Designer de Sobrancelhas, 20 horas – 20 vagas

Cras Tijucal

Av. Espigão, S/N, Bairro Tijucal (ao lado da Creche Criança Feliz)

Tel: (65) 3616-6720

- Produção de Bolos e Docinhos decorados. 72h – 20 vagas

- Manicure e Pedicure, 160 horas – 20 vagas

- Designer de Sobrancelhas, 20 horas – 20 vagas

- Maquiagem, 160 h – 20 vagas