Exposição acontece neste sábado (13), no Sesc Arsenal

DA REDAÇÃO



O Sesc Arsenal apresenta a exposição Afinidades — semelhança de gostos, interesses e sentimentos. Afinidades é uma coletânea dos trabalhos realizados por Márcia Miranda e Éder Bispo. São gravuras, pinturas, projetos de arquitetura, design gráfico, design de mobiliário e design de superfície.

O objetivo da exposição é mostrar o universo criativo dos artistas visuais e a correlação entre as diferentes formas de expressão adotadas por eles. Afinidades também reflete um relacionamento com mais de 30 anos e uma parceira que se estende para a área profissional, através de trabalhos elaborados de forma conjunta e participativa, em que a individualidade artística é respeitada ao valorizar as melhores ideias de cada um.

Márcia Miranda: Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Estadual de Londrina/PR, diretora de projetos na MMEB arquitetos. Desde cedo dedicou-se à pintura artística e ao desenho. Ao longo da carreira foi incorporando à sua obra influências de outras artes, como, gravura, colagem e fotografia. Seu trabalho nasce de uma aguçada percepção da beleza das coisas, as vezes obscura, revelada em sua obra de forma sensível e poética.

Éder Bispo: Arquiteto e Urbanista formado pela Universidade Estadual de Londrina, diretor na MMEB arquitetos. No decorrer da carreira dedicou-se também à pintura artística, ao desenho, à serigrafia, à fotografia e a outras formas de expressão. Seu trabalho mescla os conhecimentos adquiridos sem, contudo, deixar de trabalhar novas formas de representações, técnicas, materiais e suportes. Atualmente explora técnicas mistas, valendo-se de conhecimentos específicos, fruto da sua experiência com a fotografia, a serigrafia e a pintura.

A exposição segue até julho, com horário de funcionamento da galeria de terça a sábado, das 14 às 21h e aos domingos de 15h às 21h. O Sesc Arsenal atende, inclusive, nos feriados, com espaço de alimentação e lazer para todos.

Serviço

O quê: Exposição Afinidades

Quando: Abertura 13 de abril (sábado) às 19h

Valor: Entrada Gratuita

Onde: Galeria do Sesc Arsenal – Rua 13 de Junho s/n – Centro Sul

Classificação Indicativa: Livre