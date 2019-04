Espetáculo une releituras do escritor Luis Fernando Veríssimo e roteiros autorais do grupo

DA REDAÇÃO



O novo espetáculo do Cena Livre de Teatro, curso de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) reúne seis cenas de comédia, entre releituras do escritor Luis Fernando Veríssimo e roteiros autorais desenvolvidos pelo próprio coletivo.

O espetáculo "Cápsular de Humor" acontece nessa sexta-feira (12), sábado (13) e domingo (14), no Espaco Mosaico, no Bairro Quilombo, na capital.

Com a apresentação o Cena Livre de Teatro comemora os 300 anos de Cuiabá. Serão duas sessões por dia de perfomance, sempre às 19h30 e 21h.

Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 10 + um litro de leite (meia solitária), R$10 (meia) e R$20 (inteira).

Além das modalidades tradicionais de entrada, o grupo também o "ingresso guarda-chuva" onde pessoas que não poderão comparecer no dia da apresentação compram e disponibilizam a entrada para aqueles que não tem condição financeira de adquirir o ingresso.

De acordo com a atriz e produtora do espetáculo, Ana de Mello, o movimento "sem ingresso" já existe em outras cidades do Brasil.

"Nessa edição, a gente conta com uma oportunidade muito legal para as pessoas que já tem compromisso marcado nos dias das peças. O movimento 'sem ingresso', já existe em outras cidades. Na prática, significa comprar o ingresso em um dos pontos de venda, Levianas Bar, na Praça da Mandioca ou Cão Latino, no Bairro Boa Esperança, e disponibiliza àqueles que não tem condição de comprar, incentivando, assim, a ida ao teatro e o acesso à cultura", explicou.

O diretor geral do grupo, Lucas Lemos, afirmou que Cuiabá vive um momento histórico que não poderia deixar de ser lembrado também pelo Cena Livre de Teatro.

“Cuiabá vive um momento histórico, onde se faz e se conta história, então a gente não podia deixar de comemorar os 300 anos da capital mato-grossense, independente do que tem rolado de negativo na política atualmente. Nós também fazemos parte dessa história, temos orgulho da nossa cidade e acreditamos que fazer teatro é um ato político, além de valorizar o que é ser humano em nossa sociedade", disse.

Primeira temporada de 2019

O espetáculo "Cápsulas de Humor" abre a temporada comercial de 2019 do Cena Livre de Teatro. A produção executiva é de Anna de Mello e Lucas Lemos, direção geral e maquiagem de Leandro Britto e contrarregrangem de Bruno Corrêa.

O elenco é composto por Ana de Mello, Danielle Carvalhêdo, Ellyda Reich, Duda Dall Bello, João Gabriel Ferreira, Kelton Lima, Lucas Lemos, Ray Richard, Victor Novato e Xico Macedo.

O grupo

O Cena Livre de Teatro foi concebido em 2016 através de experimentos teatrais. A Confraria H, como era chamado inicialmente pelos estudantes do curso de história da UFMT, se tornou projeto de extensão pela instituição ainda em 2017.

Na época, o projeto de pesquisa foi coordenado pela professora Ana Maria Marques, e orientado por Leosan Sampaio. Comemorando três anos de atuação em 2019, o coletivo já apresentou em diversos eventos pela UFMT, no Teatro Universitário, sendo sede do Encontro Mato-Grossense de Artes Cênicas em 2018, no Cine Teatro Cuiabá; além de ter marcado presença no Festival de Curitiba 2018.

Para saber mais e acompanhar o Cena Livre de Teatro, basta acessar a fanpage do grupo no Facebook, e no Instagram.

Serviço:



Cápsulas de Humor



Datas: 12, 13 e 14 de abril



Sessões: às 19h30 e às 21h



Ingressos: R$10 + um litro de leite (meia solitária), R$10 (meia) e R$20 (inteira).



Local: Espaço Mosaico - Rua Floriano Peixoto, 512, Quilombo, Cuiabá-MT.



Pontos de venda: Cão Latino (Boa Esperança) e Levianas Bar (Praça da Mandioca).



Contato para mais informações: (65) 99947-5181.