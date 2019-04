DA REDAÇÃO



A partir de terça-feira (16) acontece em Cuiabá o I Encontro de Clarinetistas de Mato Grosso. Gratuito, o evento que reunirá grandes mestres da clarineta no Brasil, professores e artistas mato-grossenses, conta com apresentações pelos palcos da capital, aulas e palestras abertas a toda a comunidade.

O encontro, que segue até quinta-feira (18) trará a participação dos professores Luís Afonso Montanha (USP), Joel Barbosa (UFBA), Paula Pires (OSTNCS) e Jussan Cluxnei (UFG), além do quinteto de clarinetes Viajando pelo Brasil.

Com shows e palestras entre o Teatro da UFMT, FCA/UFMT e Sesc Arsenal, o I Encontro de Clarinetistas de Mato Grosso é uma parceria entre o Departamento de Artes da FCA-UFMT e o Instituto Ciranda – Música e Cidadania.

“O encontro visa o despertar da atividade voltada à prática clarinetística no Estado de Mato Grosso, o afloramento de ideias musicais, culturais e artísticas. É uma oportunidade de valorização e prática do instrumento”, ressalta Jessica Gubert, uma das clarinetistas organizadoras.

O Instituto Ciranda em Cuiabá é um dos 32 Pontos de Cultura apoiados pelo Governo de Mato Grosso via Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer.

Inscrições

Aos interessados, as inscrições, totalmente gratuitas, seguem até segunda-feira (15) e serão realizadas pelo link disponível na fanpage do evento no Facebook (I Encontro de Clarinetistas de Mato Grosso).

São duas categorias: Clarinetistas que participarão ativamente das masterclasses e de toda programação do encontro; e músicos que participarão como ouvintes de toda programação. Tudo bem explicadinho na fanpage.

Programação

Data: terça-feira (16)

Horários: 9h às 12h (FCA UFMT – Mastercasses); 12h às 13h30 (almoço); 13h30 às 15h (Faculdade de Comunicação e Arte UFMT) – Palestra Música Contemporânea: técnicas e discurso na visão do performer com Luis Afonso Montanha (USP); 16h às 17h (Teatro da UFMT) – Concerto Prof. Luis Afonso Montanha e prof. Joel Barbosa; e 20h (Teatro da UFMT) – Concerto Ocam-UFMT.

Data: quarta-feira (17)

Horários: 9h às 12h (Faculdade de Comunicação e Arte UFMT – Masterclasses); 12h às 13h30 (Almoço); 13h30 às 15h (Faculdade de Comunicação e Arte UFMT) – Palestra Bacharelados, licenciaturas e pós-graduação em clarineta: contribuições profissionais, educacionais, sociais, culturais e artísticas com Joel Barbosa (UFBA); 15h às 16h (Faculdade de Comunicação e Arte UFMT) – Mesa Redonda: Formação profissional em clarineta e o mundo do trabalho com Joel Barbosa (UFBA). Composição da mesa: Jessica Gubert (Instituto Ciranda), Paula Pires (EMESP), Bruno Avoglia (UFMT), Efraim Santana (GURI); 16h às 17h (Faculdade de Comunicação e Arte UFMT) – Concerto com professor Jussan Cluxnei (UFG); e 20h (Sesc Arsenal) – Concerto Viajando pelo Brasil convida Estela Ceregatti e Caroline Brandalise.

Data: quinta-feira (18)

Horário: 9h às 12h (Faculdade de Comunicação e Arte UFMT – Masterclasses); 12h às 13h30 – almoço

13h30 às 15h – (Faculdade de Comunicação e Arte UFMT) – Palestra Música e cena: um pensar sobre a performance musical com a professora Paula Pires (OSTNCS); 16h às 17h (Teatro da UFMT) – Concerto com a professora Paula Pires (OSTNCS); e 20h (Teatro da UFMT) – Concerto da Orquestra Sinfônica CirandaMundo

Serviço

O I Encontro de Clarinetistas de Mato Grosso ocorrerá entre 16 e 18 de abril, com atividades na UFMT e Sesc Arsenal, outras informações: (65) 99965-3125.