O acidente com o Fiat Uno aconteceu na manhã desta quinta-feira

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O motorista de um veículo Fiat Uno ficou ferido na manhã desta quinta-feira (11), após o carro que dirigia capotar na BR-163, em Rondonópolis (220 km de Cuiabá).

De acordo com a concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia, o acidente aconteceu por volta das 6h40, no km 113.

Segundo a empresa, o carro tinha placa de Campo Grande (MS). Dentro dele foram encontrados vários tabletes de maconha.

O motorista teve ferimentos na cabeça e na perna. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional da cidade. Seu atual estado de saúde não foi informado.

Ainda não se sabe como aconteceu o acidente. O veículo ficou destruído, com duas rodas para o alto.

A Rota do Oeste chegou a interditar a pista e acionou a Polícia Civil que deve investigar o caso.