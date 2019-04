DA REDAÇÃO



Você sabia que as cordas da Viola de Cocho, que hoje são de fios de nylon, eram antigamente feitas com tripas de macaco? E que Nossa Senhora do Livramento destaca-se pela produção de bananas e peixes em cativeiro? Ou ainda que a maior jazida de fosfato do Brasil foi descoberta em Nova Brasilândia?

Alunos do ensino fundamental da escola Municipal Professora Elza Luiza Esteves, em Cuiabá, puderam conhecer estas e várias outras peculiaridades do estado de Mato Grosso durante lançamento do jogo interativo Desafios do Meio Ambiente: Rio Cuiabá, que ocorreu nesta terça-feira (9).

A ação é parte da comemoração do aniversário de 300 anos da capital mato-grossense. O Desafio do Meio Ambiente é uma série composta por cinco jogos diferentes de tabuleiro que abrange diferentes regiões do estado. O do Rio Cuiabá traz curiosidades e parte da história de 13 municípios que são banhados por suas águas ou que recebem algum tipo de influência econômica devido a sua proximidade.

Aliás, foi pelo jogo que os alunos descobriram surpresos que as nascentes do Rio, que faz parte da Bacia do Alto Paraguaia, formadora do Pantanal, estão em Rosário Oeste e não na Capital mato-grossense como muitos deles achavam.

O jogo pode ser disputado por até cinco competidores por vez e tem como foco central perguntas em que se tem que responder se elas são verdadeiras ou falsas. A quantidade de resposta correta aponta o vencedor da partida.

Nem todos os alunos que participaram do desafio responderam corretamente as dezenas de questões, mas ali no grupo de teste todos aprenderam que a pergunta em que afirma que Barão de Melgaço tem 20% de seu território em terra firme é falsa, pois esse percentual é de menos de 3% e que o Rio Manso não recebe as águas do rio Coxipó na região de Nobres e se junta, na verdade, com o Rio Cuiabá.

Criador do jogo, o analista ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) Alexandre Soledade explica que o que era para de início ser um jogo virou uma série com cinco jogos com objetivo de atingir as crianças pela educação ambiental.

“É importante o acesso a história e geografia de Mato Grosso e hoje estamos trazendo esta experiência para as crianças, que são as melhores testadoras de jogos e que poderão leva-los para sua família. Foi um trabalho de pesquisa muito profundo realizado”.

Apesar do jogo ter sido lançado em uma escola o objetivo é que ele sirva de fonte de diversão e conhecimento para todos, independente da idade.

“É uma forma de interação entre famílias, entre amigos e para os adultos ele trará muitas lembranças por meio de questões ambientais, sociais e culturais. Ao falar do rio também se fala da história dos nossos municípios. É um momento de aprendizado, descontração, participação e vivência”, destacou a superintendente de Educação Ambiental e atendimento ao cidadão da Sema, Vânia Marcia Montalvão.

A Superintendência de Educação Ambiental fará um trabalho de incentivo para que escolas públicas municipais e estaduais, do campo, indígenas e privadas abordem o jogo dentro de suas salas de aulas. Além do tabuleiro e das cartas de perguntas o jogo traz um encarte direcionado aos professores com as regras, as respostas e formas de estimular os alunos, tanto dentro da escola como em casa, levando a diversão para ser jogada em família.

A escola municipal Elza Luiza Esteves foi escolhida para o lançamento do jogo por conta das constantes atividades ambientais realizadas dentro de suas dependências e também por sua localização, já que funciona há dois anos em um local muito próximo ao Parque Estadual Massairo Okamura, uma unidade de conservação que abriga uma das principais nascentes do córrego do Barbado, que desagua no rio Cuiabá.

A diretora da unidade educacional, Antônia Corsina, destaca que o jogo vai ser inserido nas aulas e que o lançamento é um momento lúdico na realidade virtual que as crianças e adolescentes vivem hoje em dia. “

O jogo por ter esse caráter lúdico possibilita uma aprendizagem muito mais gostosa, mais prazerosa e envolve todas as áreas de conhecimento. Ao jogar a adrenalina da criança está em alta e isso faz com que o aluno interaja com o outro e gere uma aprendizagem mais significativa”.

A medida que o tempo ia passando os ganhadores de cada mesa da escola vinham sendo anunciados. O estudante Breno Torres foi um dos vencedores e destacou que acha importante ações que ajudam a preservar o meio ambiente e a cidade. “Achei bem legal e educativo. A gente pode brincar com os amigos aqui na escola e ao mesmo tempo aprender bastante com o jogo. Achei muito legal as questões”.

A estudante Rafaela Corrêa também aprovou a experiência: "Eu achei muito legal ter essa experiência junto com meus colegas. É muito interessante estar aprendendo coisas novas e o jogo me fez evoluir muito no aprendizado, valeu muito a pena com certeza”.

O jogo Desafio do Meio Ambiente: Rio Cuiabá estará disponível para download e impressão no site da Sema (www.sema.mt.gov.br). Os outros jogos da série serão lançados posteriormente: Vila Bela da Santíssima Trindade; ações gerais do meio ambiente; trilha Tope de Fita (entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães); questões de concurso e Enem voltadas ao meio ambiente.