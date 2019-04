Cuiabá passará a contar com nova modalidade de coleta de resíduos

A partir desta quinta-feira (11) Cuiabá passa a contar com uma nova modalidade de coleta de resíduos. Isso porque, o prefeito de Emanuel Pinheiro entrega, às 9h, o primeiro conjunto de lixeiras subterrâneas que atenderão, a princípio, a demanda da região central.

O ato acontece na Praça Alencastro e, na oportunidade, o chefe do executivo também anunciará outros cinco pontos que receberão a estrutura.

O conjunto conta com três contêineres semienterrados, com capacidade para suportar até 1.000 litros de lixo cada. Pensando em incentivar a população na adoção de hábitos de coleta seletiva, a estrutura é dividida em dois espaços: para resíduos secos (recicláveis) e resíduos úmidos (não recicláveis). O transporte também conta com um caminhão preparado especificamente para esse tipo de trabalho.

A instalação dos compartimentos faz parte do grupo de medidas exigidas no processo licitatório de contratação de empresa especializada na prestação do serviço de coleta e transporte de resíduos, finalizado em 2018.

Assim como já acontece com o recolhimento domiciliar normal, a Prefeitura não arca com os equipamentos, mas sim com a quantidade de lixo recolhida.