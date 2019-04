DA ASSESSORIA



A Águas Cuiabá informa que as fortes chuvas da madrugada desta quinta-feira (11 de abril) impactaram algumas unidades de tratamento e distribuição de água na capital.

Neste momento, as captações de água da ETA Tijucal e da ETA Coxipó D'Ouro operam com a capacidade reduzida. Condições ocasionadas pelas fortes chuvas que arrastaram lixo e resíduos no leito do rio, entupindo parte das estruturas de captação. A previsão é de que a capacidade seja retomada na medida que o nível do rio volte a normalizar.

Já o Sistema de Distribuição do CPA/Belvedere e o poço do Recanto do Sol apresentaram situações eletromecânicas que ocasionaram paradas emergências para reparos na unidade. Em ambos locais, as equipes da concessionária já operam a fim de solucionar as situações e minimizar o impacto no abastecimento às comunidades.

A previsão da companhia é de conclusão dos serviços em até 24 horas. Após os reparos, o abastecimento retornará à normalidade conforme a pressurização da rede, medida que poderá levar até 48horas.

A Águas Cuiabá agradece a compreensão da comunidade e solicita a todos que adotem práticas de consumo consciente de água, evitando o desperdício. O telefone de atendimento ao cliente é o 0800 646 6115.

Bairros atendidos pelas unidades:

1º DE MARÇO

ALTOS DA GLÓRIA

ALTOS DA SERRA

ALTOS DA SERRA II

ALTOS DO COXIPÓ

BRASIL 21

C.R SOLAR DA CHAPADA

COND RES FAVAL

COND RES FLOR DO CERRADO

COND RES IPÊ AMARELO

COND RES MORADA DA SERRA

COND RES VILA DA SERRA I

COPAGÁS

CPA IV

DISTRITO COXIPÓ D’OURO

GETÚLIO VARGAS

GETÚLIO VARGAS II

J.PARANÁ

JARDIM BOTÂNICO

JARDIM BRASIL

JARDIM DAS AROEIRAS

JARDIM DAS FLÔRES

JARDIM DOS IPÊS

JARDIM FORTALEZA

JARDIM INDUSTRIÁRIO I

JARDIM INDUSTRIÁRIO II

JARDIM LIBERDADE

JARDIM PASSAREDO

JARDIM PASSAREDO II

JARDIM PRESIDENTE I

JARDIM PRESIDENTE II

JARDIM SANTA LAURA

JARDIM UMUARAMA I

JARDIM UMUARAMA II

JOÃO BOSCO PINHEIRO

JOÃO BOSCO PINHEIRO II

LAGOA AZUL

LOTEAMENTO SÃO PAULO

LOTEAMENTO SÃO TOMÉ

MANDURI

NOVA CONQUISTA

NOVO MILÊNIO

NOVO PARAISO II

OSMAR CABRAL

PARQUE NOVA ESPERANÇA I

PARQUE NOVA ESPERANÇA II

PARQUE NOVA ESPERANÇA III

PARQUE RES COXIPÓ

PASCOAL RAMOS

PEDRA 90

RECANTO DO SOL

R. ANA MARIA

R. BURITIS

R. DOUTOR FÁBIO LEITE

R. DOUTOR FÁBIO LEITE II

R. ILZA TEREZINHA PAGOT

R. JAMIL NADAF

R. JONAS PINHEIRO

R. PADOVA

R. SERRA AZUL

RES ARICÁ

RES AVELINO LIMA BARROS

RES BELITA COSTA MARQUES

RES COXIPÓ

RES ITAPAJÉ

RES SALVADOR COSTA MARQUES

RES SONHO MEU

SANTA TEREZINHA

SÃO FRANCISCO

SÃO JOÃO DEL REY

SÃO JOSÉ I

SÃO JOSÉ II

SÃO SEBASTIÃO

SERRA DOURADA

TIJUCAL

TRÊS BARRAS

VILA NOVA DO COXIPÓ

VILA VERDE

VISTA DA CHAPADA