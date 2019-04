DA REDAÇÃO



O lançamento do livro "Fragmentos do tempo, ciência e poesia", acontecerá nesta sexta-feira (12), às 18h, no Museu de História Natural Casa Dom Aquino. A publicação foi produzida pelo geólogo e professor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Caiubi Kuhn.

Com um texto repleto de amor e doação, fala sobre o tempo e "o existir", trazendo elementos da natureza e da relação com o próprio tempo.

O Museu de História Natural foi escolhido como local para o lançamento do livro, pois possui uma íntima ligação com o tempo, com a ciência e com a poesia. No local no dia 2 de abril de 1885, nasceu Dom Aquino Corrêa, um dos símbolos da poesia mato-grossense.

De acordo com o autor, na semana em que Cuiabá completou 300 anos, é preciso também relembrar a poesia e a arte da Capital.

O livro une a integralidade com base nos estudos ligadas a Terra e aos processos naturais do planeta, e a fragmentação do ser humano contemporâneo, na relação complexa de espaço tempo, como realidades que co-existem.

O evento é uma oportunidade para quem ainda não conhece o museu, ir lá conhecer, as coleções de fósseis, artefatos arqueológicos, elementos da cultura imaterial entre muitas outras coisas expostas. Além disso, os presentes poderão adquirir o livro, que será vendido por R$ 38.

No lançamento também serão arrecadados livros, para serem doados para estudantes de escolas públicas do município de Chapada dos Guimarães (a 65 km de Cuiabá).

Biografia do autor

Filho de Maria Aparecida e Paulo Kuhn, Caiubi é o quinto filho entre 8 irmãos e irmãs. Nasceu e cresceu em Chapada dos Guimarães, tendo aos 14 anos se mudado para Cuiabá com a finalidade de concluir os estudos.

Formou-se em Geologia e fez mestrado em Geociências pela UFMT, tornando-se posteriormente professor da mesma universidade. Atualmente faz Doutorado em Geociências e Meio Ambiente na Universidade Estadual Paulista, em Rio Claro (SP).

Apaixonado por viagens, ciência e política, utiliza um pouco do tempo vago para pintar e escrever.

O livro traz algumas das poesias escritas por ele nos últimos sete anos.