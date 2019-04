DA REDAÇÃO



Para comemorar os 300 anos de Cuiabá, o Hospital Infantil e Maternidade Femina inaugurou uma ala de internação, com 16 leitos. Ao todo, são 10 quartos, com seis apartamentos e quatro enfermarias de dois ou três leitos.

Além disso, o espaço conta também com uma área de convivência, onde pacientes e familiares podem interagir entre si.

O evento aconteceu no aniversário da capital mato-grossense (8 de abril) e contou com a participação da diretoria do hospital, amigos, médicos membros do corpo clínico e técnicos do hospital.

Para a diretora do hospital, Ivana Fares, essa é uma grande conquista, uma necessidade da Femina, que trabalha constantemente para atender melhor os seus pacientes.

“Não é fácil fazer uma reforma com o hospital em funcionamento. A cada dia, a Femina dá um passo à frente para atender clientes, médicos e colaboradores da melhor forma. Com esse novo espaço, com equipamentos de primeira linha, nós promovemos uma harmonia para todos que estão nesse ambiente”, salienta Ivana.

A nova ala de internação vem para complementar as melhorias que a Femina vem realizando. De acordo com o gerente de Relacionamento da Femina, Jadson Oliveira, o hospital faz 600 internações por mês. “No mês passado, inauguramos uma UTI Adulto e essa nova Ala de Internação vem para fechar o objetivo da diretoria de construir mais leitos. O hospital tem essa necessidade devido a nossa demanda ser muito grande. Com os novos setores, vamos conseguir atender muito mais”, destaca Oliveira.

Já para a gerente de Enfermagem, Maria Lídia Imbelloni da Rocha, as mães e os bebês vão receber todo o conforto que precisam, com uma estrutura de qualidade, ressalta Maria Lídia.